農曆春節假期到來，習俗認為出嫁女性必須初二才能回娘家，如果太早回，恐影響運勢。而為打破這起板印象，教育部在粉絲專頁宣導性別平權觀念，呼籲讓已婚婦女自由選擇年節回娘家的時間。民俗專家表示認同，直言社會趨向多元且兩性平等，不合時宜的習俗該被顛覆，無須拘泥年節回娘家的時間。

為了讓國人更能理解性平觀念，教育部今(20)日在臉書發文，並以王子與公主的漫畫來呈現，將傳統習俗認為已婚女性初一回娘家會「吃窮娘家」或遭致厄運，且對婆家更是大不敬等農曆年節傳統習俗，比喻為施加在女性身上的魔法，但現代女性可以勇敢說不。

「是時候拋下傳統，讓結婚的女性有選擇的自由，想什麼時候回娘家，就回娘家。」時代已經改變，教育部在文內提到，民眾應思考為何男性沒有這些限制，為何只有結婚女性不能回原生家庭吃年夜飯。

命理占卜師易群表示，過去是父權社會，認為出嫁女性以夫家為主，因此透過習俗強化媳婦初一不能回娘家，「甚至被扣上莫須有的詛咒」，但現今社會多元，年輕人日趨不相信傳統觀念，他便有屬虎的女性朋友無視習俗，邀請同樣屬虎的姊妹淘當伴娘、新秘，結婚迄今8年依舊幸福美滿，「只要有著高漲的幸福能量，就能壓過煞氣！」

「思想意識主導能量運作，相信安定幸福的正面能量，會因為我們嶄新的觀念與作為而提升。」易群也提到，時下還有不少家庭情況是先生住在老婆的娘家，如果依照初一不能回娘家的傳統觀念，「難道家庭一定不和諧嗎？」如今社會已是男女平等，不合時宜的習俗該被顛覆，只要幸福快樂，雙方家庭都能接受，無須拘泥年節回娘家的時間。