明天就是除夕，長達10天的假期市民朋友們規劃好了嗎？過年期間不妨來趟環保知性之旅，新北市環境教育設施場所包括十三行博物館、鶯歌陶瓷博物館、客家文化園區與雲仙樂園等，將舉辦豐富又好康的春遊活動，邀請大家一起喜迎兔年、出遊踏春。

新北市立十三行博物館即將推出「兔年抽好禮，112年福氣來」，自1月23日至1月27日止，只要在十三行博物館文化商店消費金額滿112元，即可獲得1次抽獎機會，獎品數量有限送完為止！另外還有「兔兔古文物絹印手札DIY」活動，親手在手札上絹印兔寶寶造型的陶罐以及紅蘿蔔，讓您精力充沛一整年。

新北市立鶯歌陶瓷博物館自1月23日至1月29日止，推出適合全家大小參與的「2023陶博館春節活動-幸福兔兒」，可看可玩可共學。除此之外，現正舉辦「李梅樹爺爺的臨摹陶版畫」活動，介紹臺灣前輩畫家李梅樹的創作故事，孩子們除可學習追尋夢想和堅持目標的精神，現場還可運用陶土進行臨摹陶板創作，從五感體驗刺激潛能發展。

新北市客家文化園區則以環境教育及永續發展為主題，結合客家傳統節慶「天穿日」，宣揚客家族群敬天與永續的精神。2月5日將舉辦包含客家文創市集、實境解謎闖關、音樂會、埤塘生態浮島DIY、植物系列及五色湯圓DIY等多元且豐富的活動。

全台唯一透過纜車入園的秘境「雲仙樂園」，自1月24日至2月12日止，特別規劃限量的環境教育活動「春織悠遊趣雲仙」，每日提供10位購票遊客於葉綠素咖啡廳進行原住民平織教學。

環保局表示，春節期間歡迎闔家大小到新北市環境教育設施場所走春，在旅遊中親近生態，探訪在地人文歷史故事，體驗漫活樂趣，更多新北市環境教育設施場所資訊可至新北市環保局官網環境教育專區或行政院環保署「環教趴趴GO」網站查詢。