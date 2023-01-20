韓國「氧氣美女」李英愛雖然出道多年，還是2個孩子的媽，但是歲月幾乎沒在她身上留下痕跡，依舊氣質出眾，近日她為代言的保養品拍攝宣傳片，絕美模樣讓網友都難以置信她年過半百的年紀。

李英愛是演藝圈著名天然美女，多年來以優雅知性氣質聞名，雖然結婚後就鮮少有幕前作品，但每次只要有新消息，總是能引起話題，近日她替代言的保養品拍攝宣傳影片，只見穿上黑色西裝的她，臉上畫著淡妝，即使鏡頭拉近拍，白皙肌膚依舊緊緻，看不出已經51歲了。

李英愛近距離被拍依舊狀態能打。(圖／取自VOGUE KOREA的IG)

1月底即將迎來52歲生日的李英愛，宛如吃防腐劑的凍齡美顏，讓網友都大讚「感謝只有我在慢慢變老」、「不敢相信她已經超過50歲了」、「不愧是氧氣美女」。

李英愛因為韓劇《大長今》紅遍全亞洲，2009年和富商鄭浩英結婚，育有一對龍鳳胎兒女，生活重心多放在家庭上，雖然近年來較少影視作品，仍受到廣告廠商青睞，代言不斷。

平時就熱心公益的她，多年來都擔任國際義工，也屢次捐款幫助弱勢，之前南韓發生梨泰院踩踏意外，她得知一位罹難俄女遺體無法運回家鄉，她得知後主動給予捐款協助，人美心善暖舉令人讚賞不已。