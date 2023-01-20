民進黨新任黨主席賴清德日前稱，台灣已是主權獨立國家，沒有宣布台獨必要，而前總統馬英九今（20）日上午受訪時批評，賴的這個說法很難自圓其說，因為全世界沒有一個國家叫台灣，這個國家叫中華民國。對此，中天《盧秀芳辣晚報》19日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「賴清德指『沒有宣布台獨必要』」的看法，年輕人一面倒，認為「現在你說台灣是主權國家，但也沒有獨立，這票是不是投的不值得，然後被騙了4年甚至8年」。

中天《盧秀芳辣晚報》19日由「辮子妹」進行街訪，對於賴清德稱，台灣已是主權獨立國家，沒有宣布台獨必要，許多年輕人紛紛表示「應該會覺得很失望，就是有被騙的感覺吧」、「後悔投給他」、「我也不知道賴清德，捉摸不定」、「他改變路線的原因，就是想要部分中間選民去支持他們」、「這跟當初支持的初衷不太一樣」、「現在你說台灣是主權國家，但也沒有獨立，我這票是不是投的不值得，然後被騙了4年甚至8年」。

而對於民進黨完全執政6年，遲遲未宣佈台獨，年輕人也表示「自己宣布沒有國際承認，還是一樣不算獨立」、「不可能宣布台獨啦」、「國際情勢不是台灣人說想要台獨就台獨，要有國際認同」、「民進黨在講的台獨，在我們看來是一個口號，他不是一個真正會被執行的一個行為」、「他們可能也是以那個口號，來搶政治選票的宣傳口號」。