正在蘭斯坦空軍基地(Ramstein AFB)舉行的烏克蘭軍援會議，烏克蘭持續請求各盟友提供重型裝備，主要就是坦克。現在美國與歐洲各國都有提供坦克的共識，但關鍵角色德國遲遲不肯點頭。在會議上，各國代表對德國的批評用詞變得強烈，德國遭受愈來愈大的壓力。

CNN報導，英國政府已承諾提供現役的「挑戰者2式」主戰坦克(Challenger 2 MBT)，已起到表率作用。英國陸軍少將亞瑟‧迪納羅(Arthur Denaro)說：「主戰坦克在烏克蘭很重要，將推動烏克蘭的全軍備戰，使攻擊力量或防禦力量，都能變得更加強大。」

他說，目前烏克蘭的俄式坦克與他們的對手相差不多，無法反應出優勢，如果北約的現代坦克投入戰場，將改變遊戲規則。

英國承諾在未來幾週內，派出 14 輛挑戰者2式，他強調這是目前能拿的出手的，已盡到英國的責任。主要還是希望其他西方國家能夠跟進，只要足夠的數量，才能改變戰場態勢。

德國的辯詞是，「美國應該也提供他們的主戰坦克，然後我們再跟進」。對此，五角大廈副新聞發言人辛格 (Sabrina Singh)表示，「要美國提供M1A2(Abrams MBT)艾布蘭坦克，是不可行的。」

她說：「M1坦克的維護與其他坦克不一樣，這不是基輔需要的裝備。就各位所知，我們已經提供了M2布萊德雷步兵戰鬥車(Bradley IFV)，我們看到其他國家正在加緊努力，繼續向烏克蘭提供他們力所能及的裝備。」

德國想把壓力轉給美國的企圖，顯然不被歐洲各國所接受。波蘭外交部副長亞布隆斯基(Pawel Jablonski)表示，「德國對向烏克蘭派遣豹2坦克的想法，有著根本問題。」

他說：「多數國家對提供烏克蘭坦克，已經沒有什麼疑慮，是德國自己在困擾自己。波蘭和其他國家，正在試圖說服柏林同意將豹2坦克運往烏克蘭。」

「在戰爭爆發後，總有人說如果我們把一些武器交給烏克蘭，就會激怒普丁做出更不理性的決策。事實上，那種看法是錯的，只有硬實力才能阻止他。」

亞布隆斯基說：「我們現在還在等德國的意見，但是我們也準備好不正規的方式，也就直接提供烏克蘭我們手邊的豹二。但請不要預測，這個方案是否會發生。」