許富凱日前到松山慈祐宮拜拜祈福，非常虔誠。（陳俊吉攝）

許富凱已獲金曲歌王肯定，仍不斷在工作上挑戰自我。（陳俊吉攝）

許富凱年後即將登上衛武營開唱，大展唱功。（陳俊吉攝）

「金曲歌王」許富凱生肖屬免，他的爸爸、阿公也屬兔，以往爸爸都會在旗山天后宮幫他安太歲、點光明燈，今年為了迎接兔年，他專程前往松山慈祐宮拜拜祈福，並許下新年願望：希望工作上的5大挑戰都能順利過關、今年可以下手買房，以及身體健康不要中標（指新冠），永遠維持當「一線男星」。

許富凱特地前往松山慈祐宮拜拜祈福，他說習慣到這附近買金飾，買完會去過爐，「爸爸12月71歲生日，加上快過年了，想讓他穿金戴銀，所以花兩萬元買了金戒指，上面刻『福』字，送他當生日禮物」，雖然「他沒有太大反應，就是默默戴上」，但許富凱看得出爸爸喜悅之情，他還笑說去年本來也要送媽媽金子，「但她說金價太貴了，要摩托車，結果我買摩托車7萬塊比金飾更貴！」

孝順的許富凱，對爸媽有求必應，當歌手後先存錢在高雄買房給爸媽住，近年才想為自己找一個家，但房價太貴，他看了南港、新莊的房子都買不下手，「現在看到板橋去了，我剛出道前5年住板橋，那時每個月都去深丘福德宮拜拜，土地爺爺很照顧我，讓我運勢越來越好」，所以希望今年能多接工作拚買房。

許富凱拿下金曲台語歌王之後持續突破自我，日前一口氣接下5大高難度工作，包括剛完成的跨年晚會、除夕特別節目，他都精心設計高難度的表演內容。年後即將登場的是2／4、2／5《洪一峰x簡文彬x許富凱 跨樂衛武營音樂會》，這次要跟交響樂團合作，演出致敬洪一峰老師的歌曲，讓他「全部打掉重練，壓力很大」。

他還首度接下音樂劇《同學會！同鞋～》以及實境節目《哈囉！毛小孩》，對他來說都是全新體驗，最困難的是《同學會！同鞋～》，「要從年輕演到老，還要跟女主角賴雅妍對戲，她都來真的！」他心情緊張，從年前就開始上課，3月起將在北中南展開巡演，直到下半年才有時間籌備自己的新專輯了。

此外，許富凱也是許多宮廟活動最喜愛的歌手，據悉有些大廟用擲筊決定歌手名單，每當他接獲邀約都會備感榮幸，也會盡量出席「我被選中了很開心！」談到最難忘的演出經驗，他說曾受邀赴印尼四角芭鎮海宮表演，先搭飛機到雅加達，再坐船去小島。他因在《明日之星》節目中表現出色，深受海外華人喜愛，他記得那次唱了十幾首歌曲，現場歌迷排隊送他紅包，還說是當地習俗喜歡他的意思，要他務必收下，還有一位阿姨點唱〈甜蜜蜜〉，他唱完後阿姨當場為他套上用人民幣摺成的花圈，讓他受寵若驚。