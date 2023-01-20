女星茵芙（林盈甄）甜美外表下有大反差的火辣身材，在本土劇八點檔《天之嬌女》中憑著小三「周品萱」一角，讓觀眾又愛又恨，人氣高漲，也被視為新一代「台8女神」之一。不過，茵芙日前疑似因拍戲過勞，傳出累垮送急診，今（20日）她在臉書發文報平安，認了自己身體出狀況，承諾「盡快調整到更好的狀態」。

茵芙日前傳出拍戲完直接掛急診，打點滴還出現血濺病床的狀況，令粉絲相當緊張和擔心，她今日在臉書上發文報平安，透露最近身體累垮的狀況；茵芙表示這陣子忙於拍戲的緣故，睡眠不足又過勞，前陣子還被臨時演員踹傷脊椎神經，日前拍戲後直接掛幾診打點滴，才回家休養。

茵芙近日因拍戲累垮，掛急診打點滴引起討論。（圖／摘自茵芙IG）

對於健康狀況亮紅燈引起討論，茵芙感謝大家的關心，同時也覺得很抱歉，但經由這次的經驗，她體會到「身體健康的重要」，決定趁僅有幾天的年假，好好休息，盡快調整到更好的狀態，最後還不忘跟粉絲們拜早年。貼文底下也湧入不少藝人好友留言關心，大家都希望她能早日康復。

37歲的茵芙當年以模特兒身份出道，近年在偶像劇和八點檔都有亮眼表現，尤其在本土劇是演反派，讓觀眾恨得牙癢癢，也成功打開知名度；茵芙剛出道還是小模的時候，曾登上報紙上的「今日我最美」，甜美外型讓她一度引起討論，而她過去曾和男星小鐘交往過，也有過一段婚姻。