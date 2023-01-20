人氣直播主媛熙外型甜美亮麗、身材火辣，擁有大批粉絲追隨關注，從事直播工作至今2年的她，坦言雖然沒有年終福利可領，但卻不用求人，靠著自己直播，平均月休4天，粗估坐擁7位數年薪，可說是自己年終自己賺，孝順的媛熙也把賺來的錢回饋家人，「薪水除了可以負擔自己、也可以給家裡生活費 ，希望能在30歲前買到房子」。

媛熙出道前做過銷售櫃姐、OL秘書等不同類型工作，後來轉戰網路做直播，她坦言這一路不是順遂的、也曾遇過低潮，特別是剛開播的前3個月特別辛苦，面對完全沒有粉絲觀看的困境，她努力想辦法創造有趣、創新的內容，並觀摩同事的直播題材，她淘氣形容：「粉絲都很愛欺負我，但發現我心情不好就會鼓勵我，比較像是知己，我們相處不走粉紅泡泡的風格。」

媛熙擁有32D傲人身材，被封為小侯佩岑。(圖／Up直播提供)

年僅25歲的媛熙，擁有168公分高挑身材，加上32D、25、36姣好身材，時常收到粉絲們熱情打氣私訊，有時候則會出現恐怖粉絲擾亂，大膽傳來男性私密屌照示愛，此舉可是踩到了媛熙禁忌，她選擇不容忍，直接拒看、拉黑名單封鎖。

不僅靠直播工作，媛熙對於未來相當有想法，要求自己必須有技術在身，努力學習一技之長，長時間鑽研進修美睫，期許未來能開工作室，至於還有什麼夢想？她不讓自己青春留白，許願：「希望有機會可以出一本屬於自己的寫真集，為青春留下美好紀念。」更打趣說：「希望可以邀約瘦子同框合作」。

媛熙被鄉民譽為「小侯佩岑」，目前單身的她，對於愛情隨緣不強求，自認不是外貌協會、但對方不能是大男人、要180公分以上，種種條件直指頑童的E.SO瘦子就是最佳理想型，她自招：「瘦子是男神沒錯，身上有刺青是加分的，從大學開始追星，前陣子還有去看演唱會」。