小年夜財神爺發威，台灣彩券晚間公告，大樂透頭獎2億元由一人獨得，獎落桃園市龜山區的「金如意彩券行」，明晚大樂透持續開獎，預估銷售金額3億元，頭獎保證1億元。

今晚大樂透春節大紅包開出29組，總中獎注數為31注，其中27組為單注中獎，2組為2注均分；活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為29組，剩餘331組，次期(1月21日)將繼續加開大紅包獎項。

大樂透春節大紅包加碼活動從今晚(20日)展開，至2／5元宵節為止，連續17天大樂透每天都開獎，為公益彩券史上最長的連續開獎天數。大樂透每期除了開出頭獎獎號外，還會加開春節大紅包獎項的9個中獎號碼，民眾所購買的大樂透彩券，只要對中該9個春節大紅包獎號中的任6個，即對中春節大紅包獎項，每組獎金各100萬元，由當組所有中獎人均分。

台彩表示，今天加開的9個春節大紅包中獎獎號，依照大小順序分別為07、08、12、23、24、27、31、35和45，本期所開出的29組當中，有27組為一注獨得，每名中獎人皆贏得100萬元獎金，另外，2組為2注均分，中獎人每人各得50萬元。

巧合的是，今晚開出的9個春節大紅包獎號中，08、12、23、24、35等5個號碼也出現在111年春節加碼第一期(第111000008期，111／1／28開獎)的春節大紅包獎號中，台彩表示，兩期春節大紅包獎號中有5個相同的發生機率約為1151萬分之一，非常罕見。

售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共有31家，其中，位於高雄市苓雅區的｢大興金香鋪｣，過去曾累積開出10注春節大紅包獎項，今年春節加碼的第一期再度開出百萬大獎，第四屆累計已開出11注，堪稱全台最會開出春節大紅包獎項的投注站。

今年大樂透春節加碼期間總共將送出360組100萬元的春節大紅包，扣除小年夜開出的29組，還有331組的100萬元大紅包待送出，明天除夕夜(21日)開獎的大樂透頭獎仍然保證1億元，同時，還會繼續加開春節大紅包獎項，消費者所購買的大樂透彩券除了可以對億元頭獎外，還有機會對中百萬春節大紅包，想為自己贏得億元或百萬獎金的民眾請務必把握機會。