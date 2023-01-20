立法院各立委研究室外公布欄，時常可見各立委辦公室求才公告。近日出現一張「誠徵法案助理」公告，與其他徵求國會助理公告不同，罕見提到辦公室有「咖啡喝到飽」好康福利。有國會助理直言，根本就是邊求才、邊黑新竹市長高虹安。

國會助理流動率高，立法院研究室大樓外公布欄時常可見徵才公告。但近日有一「誠徵法案助理」公告，除寫有徵求條件與工作內容外，還特別載明辦公室「好康福利」，強調「一定要有的咖啡喝到飽、零食吧台」、「慶生宴、聚餐不囉嗦」。

因高虹安任職立委期間，立法院研究室中的公積金制度，遭質疑涉及貪汙，遭司法偵辦中。而外傳，高虹安辦公室公積金制度起源，就是高辦想添購咖啡機與星巴克咖啡豆，但高不願意出錢，才想出疑似浮報薪資作為公積金支應機制。

而一般國會助理求才公告，徵求條件、工作內容與薪資待遇等必要資訊，有國民黨立委辦公室主任就開玩笑說，立委研究室提供咖啡並不罕見，前述「誠徵法案助理」真的很故意，根本就是在暗酸高虹安。

不過有趣的是，該法案助理求才公告中的「好康福利」中，還寫到「辦公室藏書近千本隨你看」，也被該國會助理質疑「有貓膩」，千本藏書恐怕是中央政府預算書與立法院關係文書與報告，開玩笑說應徵的法案助理到職後可能不看都不行。

而據調查，張貼該「誠徵法案助理」公告的立委辦公室，應是民進黨籍，過往即以問政犀利聞名的北部女性立委。