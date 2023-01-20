繼九合一大選後，行政院長蘇貞昌19日再度提出請辭，總統府回應農曆年期間啟動內閣調整作業，新內閣團隊將於年後最短時間迅速就定位。而最近有一份最新的民調指出，對於蘇貞昌二度請辭行政院長，有90％的民眾認為「蘇貞昌任內表現未滿60分」，僅有3％的民眾認為「蘇貞昌任內表現100分」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》19日對於「蘇貞昌在臉書發文，已再向總統蔡英文請辭行政院長一職」進行了網路民調，截至20日21時，已有1.2萬人進行投票，有90％的民眾認為「蘇貞昌任內表現未滿60分」、有2％的民眾認為「蘇貞昌任內表現60分以上」、有1％的民眾認為「蘇貞昌任內表現80分以上」、有3％的民眾認為是「蘇貞昌任內表現100分」、同時還有4％的民眾有「其他意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「晚景凄涼」、「原來民進黨是一群囂張的政客，台灣人民心中痛恨萬分。趕快滾蛋吧！沒有人會留念這個鴨霸院長」、「完全不及格-60的行政院長，帶給人民都是失望和痛苦」、「給他負60分，酷吏還有臉談表現？」、「未滿60分，太恭維他了！」、「惡吏加酷吏，從來不對自己言行負責的假面人」。