大陸官方微信公眾號「文旅之聲」20日消息，大陸文旅部將自2月6日起，試點恢復旅行社經營大陸公民出境赴泰國、印尼、柬埔寨、馬爾地夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、寮國、阿拉伯聯合大公國、埃及、肯亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、紐西蘭、斐濟、古巴、阿根廷等20個國家團隊遊。

文旅部稱，為貫徹落實中共中央、大陸國務院決策部署，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，按照國務院聯防聯控機制外事組要求，恢復旅行社經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊。

業務相關事項通知如下：

一、時間安排：

2023年2月6日起，試點恢復大陸全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務。

即日起，旅行社及線上旅遊企業可開展產品發布、宣傳推廣等準備工作。

二、國家名單：

泰國、印尼、柬埔寨、馬爾地夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、寮國、阿拉伯聯合大公國、埃及、肯亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、紐西蘭、斐濟、古巴、阿根廷。

三、工作要求：

（一）強化責任擔當。各地要充分認識此次試點恢復旅行社經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊業務對促進旅遊業恢復發展的重要意義。切實維護遊客安全與合法權益。

（二）做好疫情防控。各地要認真落實「乙類乙管」總體方案要求，宣傳宣導「每個人都是自己健康第一責任人」理念，指導旅行社嚴格遵守中國與目的地國家防疫要求，提醒遊客出行前做好自我監測，確認自身健康狀況，行程中注意自身安全和防護，遵守防疫規定，回國後根據屬地政策落實好各項防疫要求。

（三）規範經營活動。各地要指導旅行社嚴格落實團隊旅遊管理各項制度和規範，依法與遊客簽訂旅遊契約，明確各方權責，及時妥善處理涉旅糾紛。

（四）加強監督執法。各地要嚴格要求旅行社切實執行「一團一報」制度，及時在大陸全國旅遊監管服務平台準確填報出境旅遊團隊資訊。