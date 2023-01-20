每年除夕夜兩岸三地電視台百花齊放，爭相邀請大咖藝人表演，其中大陸中央電視台的春晚表演名單，更是格外受到關注；春晚官方今（20日）晚公布節目單，卻未見近年有登上春晚的蕭敬騰、張韶涵、歐陽娜娜，反而是藉著實境秀再度爆紅的蘇有朋，將與有「憂鬱王子」稱號的姜育恆同台合唱，引起熱議。

今年春晚節目單曝光後，除了有巨星成龍現身，網友發現有個節目名稱叫「跟往事乾了好幾杯」，演唱名單是姜育恆、蘇有朋、王錚亮和汪蘇瀧，合作專業舞蹈團隊；不少人推敲該表演應該是以姜育恆的代表金曲《跟往事乾杯》改編，兩名台灣一代巨星將同台，令粉絲都很期待。

央視春晚節目單曝光，姜育恆將與蘇有朋同台表演。（圖／摘自春晚微博）

64歲的姜育恆昔日有「憂鬱王子」封號，出道超過39年發行過多張專輯，也留下多首經典金曲，曾以《一個人》奪下第3屆金曲獎年度專輯獎肯定，是現在不少音樂人的大前輩；近年姜育恆定居馬來西亞，偶爾還是會出席活動大展好歌喉。

另外有不少人注意到，昔日被戴綠帽的男星王寶強，似乎否極泰來，今年春晚他居然有3個節目加上最後大合唱，被網友笑說，「他居然變成春晚最忙的人」、「生活會越來越好的啦」、「這就是面對困境不低頭，努力工作的人啊」。