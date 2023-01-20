交通資料分析廠商INRIX近期一輛數據顯示，數百萬人通勤的交通工具主要為自行開車，而非使用大眾運輸，這也導致全美各地交通塞爆的情況更嚴重。同時列出去年(2022)全球交通最壅塞的城市前10名，其中美國多地入選，而冠軍則由倫敦以平均每年花156小時塞在路上奪得。

根據全國公共廣播電台(NPR)報導，芝加哥的駕駛榮登全美第一辛苦，因他們花最多時間耗在公路上，平均一年達155小時，通勤成本為2,618美元（約7.9萬台幣）；其次是波士頓134小時、紐約117小時、費城114小時，以及邁阿密105小時。2022年平均塞車時間比2021年多出15小時，結果仍比大流行前低了一半。

報告提到，塞車情形達到緩解是由於石油價格上漲和工作型態轉變，許多企業改以讓員工遠端上班。運輸分析師皮修（Bob Pishue）表示：「2022原本將是回歸正常標準的一年，但隨通膨、供應鏈中斷及油價飆升，這種狀況停止了。」

至於INRIX也針對50多國的交通壅塞動態進行分析，並列出前10名國家，拔得頭籌的是英國首都倫敦，駕駛平均1年要花156小時塞在路上，其餘9地區如下：

10 highest traffic delay times by city, via @INRIX 2022 global traffic report https://t.co/ANuwOF5o8H pic.twitter.com/kFtG8ejh7f — Reilly Brennan (@reillybrennan) January 10, 2023

1. 英國 倫敦：156小時

2. 美國 芝加哥：155小時

3. 法國 巴黎：138小時

4. 美國 波士頓：134小時

5. 哥倫比亞 波哥大：122小時

6. 義大利 巴勒摩：121小時

7. 加拿大 多倫多：118小時

8. 美國 紐約：117小時

9. 墨西哥 蒙特雷：116小時

10. 美國 費城：114小時