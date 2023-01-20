一名妙齡女子小花（化名）偕男友與王姓計程車司機及另2名友人前往宜蘭旅遊，並入住一棟包棟民宿，當晚5人在民宿客廳飲酒歡唱至凌晨，小花不勝酒力先行被攙扶回房休息，昏睡之際感覺有與人發生性行為，對方背後有刺青，過程中還問她「舒不舒服」，酒醒後詢問男友才發現不是對方，立即報警處理；法官依犯乘機性交罪，判處王男有期徒刑3年6月。

據判決書指出，小花（化名）與男友及3名友人在去年3月某日相互前往宜蘭遊玩，入住一棟包棟民宿，同日晚間10時許起，5人在民宿一樓客廳內共同飲酒歡唱，直至隔日凌晨2時許，小花因不勝酒力被攙回房歇息，小花因嘔吐物沾染其所穿著之外褲，男友便將她的外褲脫去置於一旁，隨後返回客廳繼續飲酒。

凌晨4時許，王姓友人竟趁小花酒醉意識模糊、無法分辨來人之際，進入其房間性侵得逞，過程中還邊笑邊問她「舒不舒服」，小花隱約中發現聲音並不是男友，張開眼睛後看到對方的背後有刺青。

上午5時許小花驚醒，先跑去問男友當晚有沒有跟她做愛，男友否認後，她立即到醫院驗傷並報警處理，警方到現場勘查後發現僅王男背部有刺青。

法庭審理時，王男否認犯行，辯稱自己不記得，從夜市回來後就開始喝酒，最後印象是去洗澡，之後就不記得了，早上起來後才恢復記憶，這中間發生的事情都忘記了。

法官勘驗相關證據不採信王男說詞；審酌王男因一己色慾，乘小花酒後意識模糊、無法辨別來人之際，對其為性交行為，王男動機及其行為、手段均值非難，且已造成小花身心受有陰影，犯後又否認犯行，迄今未與小花達成和解賠償，法官依犯乘機性交罪，判處王男有期徒刑3年6月。

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