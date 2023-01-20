過年大魚大肉吃不停，就怕腸胃又罷工，一名女網友因體質容易便秘，除了多喝水、多吃蔬果之外，以自身10年經驗，列出3項通暢利器，其中又以「玫瑰花茶」效果最明顯，也釣出過來人認證，「喝三口就暢通」。

一名女網友在Dcard發文表示，自己深受便秘所苦，基本上吃蔬果多喝水幫助有限，還曾因為糞便累積太多送急診，綜合自身10年經驗分享排泄狠招，包括空腹喝咖啡、吃酵素益生菌、喝玫瑰花茶，效果之強可以「一小時就跑3次以上廁所」。

原PO也透露，平日要上班早餐都喝美式，日常喝2500cc的水加上吃一包益生菌，偶而去買玫瑰花茶做一次腸胃大整頓，養成習慣後，再也沒有大便釘子戶住在肚子裡。

貼文引起網友熱議，「便秘到送急診真的好丟臉」、「感覺超霹靂厲害的啦，便秘人真的超痛苦」、「玫瑰花茶真的推，上次便秘超痛苦，只喝三口就暢通，而且不是肚子爆痛痛苦那種」、「玫瑰本身就有輕瀉的作用，不一定要那家的；益生菌真的蠻有用的，但吃久了覺得沒有那麼有效」。

根據中醫觀點，玫瑰花茶具有活血調經、疏肝理氣等功效，可幫助消化、減脂瘦身、改善肌膚、去除黑斑；不過此茶性溫、有行氣活血之效，所以陰虛火旺和月經期女性應慎用，以防加劇內火或導致月經量增多。