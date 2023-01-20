諾羅病毒肆虐全台，就連醫師也難逃。小兒科醫師林智葳表示，自己感染病毒後頻繁腹瀉，直呼：「根本就要逼我睡在馬桶旁邊」。同時，他也分享了感染諾羅病毒的3種常見症狀，特別是小朋友在劇烈嘔吐後，可能會引發咳出鮮血的「出血性胃炎」，建議及早送醫治療。

林智葳在臉書粉專《醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師》發文表示，全台上周因為腹瀉就醫的人數高達14萬人，分析後發現，這波流行性腸胃炎以「諾羅病毒」為主，大人和小孩皆有可能染病。林智葳直說：「沒錯，我就是那個中獎人之一」，更透露自己連續2天頻繁腹瀉，「根本就是要逼我睡在馬桶旁邊」。

林智葳指出，諾羅病毒的病程兇猛，約經過1至3天的潛伏期後，患者會因發燒全身無力，雖然第一天看似病徵輕微，但第二天會燒得特別厲害，有時甚至會在退燒藥效失去作用前又突然發高燒。

此外，通常染病首日就會有噁心嘔吐的情況，部分病人只有噁心感，而小孩在劇烈嘔吐後，也可能會咳出鮮血，造成「出血性胃炎」，建議盡速就醫治療；而染病第二天腹瀉也會變得頻繁，「是最後康復的症狀」，多數患者經過7至10天後才會好轉。

林智葳提醒，酒精並不能有效預防諾羅病毒，且許多腸胃型症狀的病毒都沒有「外膜」能讓酒精破壞，因此唯一的預防方法就是用肥皂濕洗手，若家中已有人染病，可用1000ppm的漂白水徹底消毒，降低其他家人染病的風險。