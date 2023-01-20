民眾黨台北市議員林珍羽今天晚間在臉書貼出一張她與黨主席柯文哲的合照，強調陪柯文哲一起去剪頭髮，一改過去髮型，柯文哲變身成型男，林珍羽貼文說，今天美髮店出生的「煎魚」再次出動！「陪阿北換個造型，好過年，這個帥度大家給幾分呀？」
底下破百位網友留言「年輕10歲」、「超帥氣」、「有帥到」、「以後不能叫阿北，得改口叫歐巴」不過也有網友幫阿北擔心，「換這個髮型，阿北是要怎麼抓頭.....」，還有網友說「第一時間覺得是別人」、「很不習慣」。
民眾黨台北市議員林珍羽今天晚間在臉書貼出一張她與黨主席柯文哲的合照，強調陪柯文哲一起去剪頭髮，一改過去髮型，柯文哲變身成型男，林珍羽貼文說，今天美髮店出生的「煎魚」再次出動！「陪阿北換個造型，好過年，這個帥度大家給幾分呀？」
底下破百位網友留言「年輕10歲」、「超帥氣」、「有帥到」、「以後不能叫阿北，得改口叫歐巴」不過也有網友幫阿北擔心，「換這個髮型，阿北是要怎麼抓頭.....」，還有網友說「第一時間覺得是別人」、「很不習慣」。
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