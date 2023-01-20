繼九合一大選後，行政院長蘇貞昌19日再度提出請辭，總統府回應農曆年期間啟動內閣調整作業，新內閣團隊將於年後最短時間迅速就定位。對此，前立委郭正亮沈富雄20日就表示，「蔡英文會把她對內閣的條件放寬，本來不想用的就會讓他來，這樣對賴清德最不好，對賴清德謀取2024大位最為不利」，引發討論。

沈富雄20日在網路節目《少康戰情室》中表示，自從國民黨大贏了之後已經接近2個月了，「蔡英文、蘇貞昌這兩個當事人已經講得非常清楚了，臉書一個用了700多字說了整個過程，蔡英文也回了1200字，他們兩個的講法互相沒有矛盾」，沈富雄直言，因為他們兩個是「狼狽」，這個「狽」就是蔡英文，她要做壞事的時候，要「狼」來幫忙，他們完成之後叫「狼狽為奸」，沒成功就是「狼狽不堪」。

沈富雄也說，「而蘇貞昌的缺點就是人設錯誤，蔡英文就是無能」，沈富雄接著分析，蔡英文從11月26日那天開始，就不知道怎麼組閣，因為她找不到人，就是沒有可以用的，而勉強可以用的卻壓不住陣腳，所以只能「狼狽」一下，但沒成功，因此就是「狼狽不成奸」的蔡蘇體制，蔡英文會把她的條件放寬，本來她不想用的讓他來，會變成這樣。沈富雄最後更強調，「這樣對賴清德最不好，因為這樣帶動的整個內閣的表現，對賴清德謀取2024大位最為不利」。