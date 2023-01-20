美國財政部長葉倫近期跟中國國務院副總理劉鶴在瑞士蘇黎世會面，外界猜測與中國大陸近幾年大肆出售美債有關。前立委蔡正元今（20）日在節目《新聞大白話》指出，中國大陸極可能為了反制美國對於華為跟半導體的圍堵，現在已經想出新招要回敬拜登政府了。

蔡正元表示，全世界財政部長有個共同特色就是發行公債，是賣公債的人；而全世界所有的中央銀行，則是借錢給財政部、買公債的人。但美國財政部光是賣聯邦政府公債，金額就太龐大了，所以有4成以上賣到其他國家的中央銀行，連台灣央行都有購買，而日本銀行和中國大陸人民銀行是買最多的。

至於中國大陸人民銀行持有美國政府的公債有多少？蔡正元揭露前年高達1兆1千多億美金，然後去年整年賣了2千多億，降持到大概9000多億美金的水準，葉倫近期先後找中國銀行行長易綱、國務院副總理劉鶴，「很簡單，就是賣家要找買主。 」希望中方能增持美債，並不要賣掉手上的舊債。

不過蔡正元質疑，現在美國卡住了中國大陸的半導體發展，又對華為持續制裁，中國減持美債，改買黃金應該是兩方互相卡脖子的行為。他也強調，隨著中國大陸持續購入黃金，人民幣維持穩定，可以考慮學習俄國盧布，直接掛鉤黃金，但目前美國聯邦準備銀行有近8000噸黃金，中國僅有2000噸，未來還有很長一段路要走。