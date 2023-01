獲獎無數的電影名導演奧利佛史東(Oliver Stone)帶來新的紀錄片《核能》(Nuclear Now),並且在瑞士達沃斯世界經濟論壇(World Economic Forum , Davos Forum)上首次發表,明確的表態支持核能。他在受訪時表示,「幾十年來的環保運動,在核能問題上的態度明顯錯誤,阻礙了核能工業的發展。」

CNBC報導,他在達沃斯接受塔妮雅‧布呂爾(Tania Bryer)訪問,被問到為何如此關心氣候危機,而且還表態支持核能的原因,奧利佛史東說「為了下一代」。

奧立佛史東表示,我們的下一代面臨極端氣候,必須注意環境,但幾十年來以環保運動以反核為基調,那是錯誤的。(圖/美聯社)

「我關心我的孩子,而且很快就有孫子了。可是他們將要面臨什麼?我們遭遇越來越嚴重的颶風、火災和乾旱,那將是一個悲慘又可怕的生活環境。我都毛骨悚然了。」

「其實,我們有昝好的解決方案(也就是核能),……老實說,環保運動成了環保本身阻力,它脫軌了。我認為環保運動出於善良的動機,做了很多好事,我沒有否定環保運動。但在反核這件大事上,方向完全錯誤了。」

NUCLEAR (2022) | trailer del film documentario diretto da Oliver Stone

「他們(以環保為訴求的反核運動)的所作所為極具破壞性,因為到現在為止,我們原本可在世界各地建造 1萬座核反應爐,就像法國就是非常好的榜樣,但沒有人跟進,沒有人在核能工作上效仿法國或瑞典。」

根據國際原子能總署的數據,法國的核電佔到全國總用電的7成,瑞典核電則佔電力供應的3成。

史通的紀錄片是依據國際專家高登斯坦 (Joshua S. Goldstein) 和能源工程師奎斯特 (Staffan A. Qvist) 合著的《光明的未來》(A Bright Future)進行視覺化的演繹。

國際能源署指出,「歷年來,核能是全球無碳電力的最大貢獻者之一,雖然它在一些國家面臨重大挑戰,但它對供電系統擺脫碳基能源,做出巨大的貢獻。」

現年76歲的奧利佛史東,一向敢做、敢言,不顧忌社會意見與壓力,也曾經發表過一些極具爭議性的作品,比如2017年,為俄羅斯總統普丁進行長達4小時的《普丁專訪》(The Putin Interviews)。史東沒有太多個人意見,而是普丁回答問題與發表看法為主。

史東最著名的影片有《前進高棉》(Platoon)、《七月四日誕生》(Born on the Fourth of July)、《華爾街》(Wall Street)、《誰殺了甘迺迪》(JFK)等,近年的的爭議作品則有《神鬼駭客:史諾登》(Snowden)。他的電影獲奧斯卡提名34次,奪得9座奧斯卡獎,是這個時代最傑出的導演與製片人。