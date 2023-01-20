獲獎無數的電影名導演奧利佛史東(Oliver Stone)帶來新的紀錄片《核能》(Nuclear Now)，並且在瑞士達沃斯世界經濟論壇(World Economic Forum , Davos Forum)上首次發表，明確的表態支持核能。他在受訪時表示，「幾十年來的環保運動，在核能問題上的態度明顯錯誤，阻礙了核能工業的發展。」

CNBC報導，他在達沃斯接受塔妮雅‧布呂爾(Tania Bryer)訪問，被問到為何如此關心氣候危機，而且還表態支持核能的原因，奧利佛史東說「為了下一代」。

奧立佛史東表示，我們的下一代面臨極端氣候，必須注意環境，但幾十年來以環保運動以反核為基調，那是錯誤的。(圖/美聯社)

「我關心我的孩子，而且很快就有孫子了。可是他們將要面臨什麼？我們遭遇越來越嚴重的颶風、火災和乾旱，那將是一個悲慘又可怕的生活環境。我都毛骨悚然了。」

「其實，我們有昝好的解決方案(也就是核能)，……老實說，環保運動成了環保本身阻力，它脫軌了。我認為環保運動出於善良的動機，做了很多好事，我沒有否定環保運動。但在反核這件大事上，方向完全錯誤了。」

NUCLEAR (2022) | trailer del film documentario diretto da Oliver Stone

「他們(以環保為訴求的反核運動)的所作所為極具破壞性，因為到現在為止，我們原本可在世界各地建造 1萬座核反應爐，就像法國就是非常好的榜樣，但沒有人跟進，沒有人在核能工作上效仿法國或瑞典。」

根據國際原子能總署的數據，法國的核電佔到全國總用電的7成，瑞典核電則佔電力供應的3成。

史通的紀錄片是依據國際專家高登斯坦 (Joshua S. Goldstein) 和能源工程師奎斯特 (Staffan A. Qvist) 合著的《光明的未來》(A Bright Future)進行視覺化的演繹。

國際能源署指出，「歷年來，核能是全球無碳電力的最大貢獻者之一，雖然它在一些國家面臨重大挑戰，但它對供電系統擺脫碳基能源，做出巨大的貢獻。」

現年76歲的奧利佛史東，一向敢做、敢言，不顧忌社會意見與壓力，也曾經發表過一些極具爭議性的作品，比如2017年，為俄羅斯總統普丁進行長達4小時的《普丁專訪》（The Putin Interviews）。史東沒有太多個人意見，而是普丁回答問題與發表看法為主。

史東最著名的影片有《前進高棉》(Platoon)、《七月四日誕生》(Born on the Fourth of July)、《華爾街》(Wall Street)、《誰殺了甘迺迪》(JFK)等，近年的的爭議作品則有《神鬼駭客：史諾登》(Snowden)。他的電影獲奧斯卡提名34次，奪得9座奧斯卡獎，是這個時代最傑出的導演與製片人。