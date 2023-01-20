「不老男神」男星林志穎2022年7月發生自撞車禍，傳出暴瘦10公斤，所幸在積極治療復健後，已漸漸恢復健康。林志穎近日帶著家人出國玩，20日在度假勝地峇里島打卡，還放上12年來4次造訪，每次都會牽著兒子拍照，藏亮點讓粉絲感嘆時間過太快；有網友也關心林志穎身體現況，他也大方回應「肉有長了一些」。

林志穎在車禍後，經過幾個月的休養和復健，已經能帶著家人出國玩，20日他在臉書曬出一張「舊地重遊」對比照，畫面中分別是2011年、2017年、2018年和2023年，同樣都是在峇里島的海邊，但不一樣的是，從只有牽著大兒子Kimi，到12年後的現在，他和Kimi之前還有雙胞胎兒子Jenson、Kyson，讓人覺得時光過真快。

林志穎在峇里島打卡，12年前對比照引起討論。（圖／摘自林志穎Jimmy Lin臉書）

有不少網友注意到這張照有不少亮點，像是林志穎從2011年就是穿著白T恤搭配迷彩海灘褲，而且每一個時期都是同一件，驚呼「12年來居然都穿同一件」；還有大兒子Kimi從身高不超過他的腰部，到現在已經是和他差不多高的大哥哥。

還有粉絲忍不住關心林志穎目前健康狀況，「小志應該恢復往日體重了吧？」，他也大方透露，「肉有長了一些，褲子穿起來還太大，腰圍反折穿起來」，但從言語中得知他的身體尚未完全恢復。大多數網友也紛紛開玩笑說，「褲子很耐穿」、「褲子都是同一件，好省」、「這爸爸的褲子12年沒變」。