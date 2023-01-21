隨疫情趨緩，國境解封，過往因滯留海外、對岸而無法回國，超過兩年遭移除戶籍的國人，從去年中起加速復籍。台北市政府預估，2月底、3月初，台北市總人口數即可回到250萬人，屆時將可以恢復第三副市長與第三副祕書長設置。

台北市民政局長陳永德表示，不是人口達到250萬人後，就自動生效可以增設副市長與副秘書長；但只要人口數恢復到250萬人以上，市政府就會立即請示內政部准予復設第三副市長與第三副秘書長，照理說應該會沒有問題。

陳永德也提到，只要台北市人口數恢復到250萬人以上，下一屆台北市議員選舉，松山信義區（市議員第三選區）或士林北投區（市議員第一選區）席次也可望回增1席，但實際增額情形要再看屆時人口分布估算。

2010年地方制度法修正後規定，直轄市政府副市長2人，襄助市長處理市政；但人口在250萬以上的直轄市，得再增置副市長1人，由市長任命，並報請行政院備查。

也因地制法修正，2011年起，台北市增設第三副市長。但後來在前市長柯文哲主政時代，北市人口大量外流，新生兒數也不若大幅減少，去年再因疫情除籍問題，人口跌破250萬人，導致現任市長蔣萬安上任後又僅能任命兩席副市長。

陳永德表示，如今台北市人口數大幅回增，主要是因疫情期間滯留境外遭除籍的市民，如今因國境解封大量回國恢復戶籍；此外配合台北市生育獎勵金加倍送，以及優渥的育兒津貼，再加上廣設公托中心，也可以把人口留在台北。

陳永德說，就因國境解封，從去年7月起台北市人口開始回增，去年11月甚至單月回增約9000人，到去年12月底，台北市人口數已達248.3萬人；如今再加上鮭魚返鄉與春節人潮，預估很快就會恢復到250萬人口，最快也許2月就達標。