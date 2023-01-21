諾羅病毒肆虐全台，傳播力極強，常出現「一人中全家中」的狀況，一名新手媽上網訴苦，因為婆家3個小孩突然感染病毒，擔心過年團聚會讓未滿3個月的女兒被感染，卻被婆婆要求一定要回婆家團聚，還被罵是惡媳婦，讓不少人為新手媽抱屈，直呼諾羅病毒輕忽不得。

一名新手媽媽在Dcard發文表示，今年因為老公出差無法回來過年，打算自己帶著未滿3個月大的女兒回婆家團聚，原本期待跟女兒度過第一個過年，沒想到大嫂早幾天帶兒女回婆家，結果3個小孩分別染上諾羅病毒、輪狀病毒送急診，全都病倒在婆家休養。

原PO擔心女兒被傳染，先是詢問婆婆「能不能等他們痊癒後再回去？」結果惹得婆婆不開心，轉而向老公抱怨「惡媳婦不肖，不給她看孫子」，還強迫除夕中午就要來載她們回去，婆婆還說「這種小病毒又不是新冠幹嘛隔離，多洗手就好」，至於老公也沒幫忙勸阻婆婆，反倒認為原PO跟大嫂擔心傳染是大驚小怪，讓她氣到不行。

貼文一出讓不少網友直搖頭，「這婆婆為了看孫，什麼都可以不顧，簡直刷新我三觀，親情勒索」、「諾羅病毒超可怕好嗎，拜託不要回婆家太太太危險了」、「光是大人得諾羅就痛苦的要命，何況是三個月嫩嬰」、「未滿3m嫩嬰要是得了諾羅…真的很害怕耶，你先生也太沒常識吧」、「所有婆媳問題一律歸咎於無能的老公」、「全家只有大嫂清醒啊，乾脆直接回娘家好了」。

還有感染諾羅的苦主發聲警告，「我兒子5m，上個月一家三口一起中獎諾羅！真的是地獄」、「我兒子諾羅中鏢，我們全家上吐下瀉，大人整個都快吐死了，能避就避」。