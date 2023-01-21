荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）在19日（四）的會議中談到，如果基輔提出要求，荷蘭內閣將研究向烏克蘭提供F-16戰鬥機的事宜。並稱荷蘭政府內閣將以「開放的心態」來看待這樣的請求。在達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF），荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）也談到，荷蘭願意幫助分攤其他國家送往烏克蘭的豹2坦克的費用。

據《荷蘭時報》（NL Times）20日報導，胡克斯特拉說表示，荷蘭在交付常規裝備方面「沒有禁忌」，為此荷蘭議員史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma）要求內閣向烏克蘭武裝部隊提供F-16戰鬥機和步兵戰鬥車，因許多人擔心，俄羅斯將在未來幾個月內再次發動大規模攻勢。

據胡克斯特拉說法，荷蘭只會提供烏克蘭提出要求的裝備，基輔目前主要需要重型武器。一段時間以來，烏克蘭一直要求獲得西方現代坦克，波蘭和芬蘭願意提供德國製造的豹2坦克，但他們仍需要得到德國同意。

柏林正在猶豫不決。德國政府正面臨放行這些坦克前往烏克蘭的巨大壓力。歐龍仁在達沃斯說，荷蘭願意幫助支付讓這些坦克進入烏克蘭，不過交付作業必須在歐洲內或北約聯盟內進行。

「我們正在等德國表態，但我們贊成試著找到一個解決方案，好向烏克蘭提供坦克，「每一次，我們都表明我們有能力，一起向烏克蘭提供他們所需要的東西。」