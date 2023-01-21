一夜致富真會大不幸嗎？英國男子麥吉尼斯（John McGuinness）在1997年幸運獲得1千萬英鎊（約新台幣3億7千萬）頭獎，後來卻因自己所喜愛的足球俱樂部、當時深愛的前妻，以及錯誤投資而失去一切，落得在法庭痛哭「我窮到一無所有」下場。

據《太陽報》報導，麥吉尼斯從醫院搬運工變身富豪，以及把超過300萬英鎊（約新台幣1億1千萬）獎金用金錢或房產、跑車送給親友的故事和暖舉，曾讓許多人羨慕與讚賞不已。

但隨著麥吉尼斯落入一夜致富陷阱，與妻子失和、失敗投資與毫無節制購買奢侈品、置產，讓他在日後復出慘痛代價，尤其他投資利文斯頓足球俱樂部高達400萬英鎊（約新台幣1億4千8百萬）並擔任擔保人，更令他跌入無法翻身的深淵。

曾經在2004年只為了放一張桌球桌，而買下並搬進原住處20公尺外的豪宅的麥吉尼斯，後來因投資慘敗控告過去商業夥伴，認為對方欺騙他簽下200萬英鎊（約新台幣7千4百萬）的貸款，成為壓垮他財務的最後一根稻草。

儘管麥吉尼斯在法庭泣訴，自己曾擁有夢寐以求的一切，甚至擁有更多，但如今他失去房子更失去了一切，更要為購物的花費而傷透腦筋，但法院仍判他的前商業夥伴無罪。而對麥吉尼斯的前妻來說，雖然75萬英鎊（約新台幣2千7百萬）的離婚財產分配「不算多」，但至少不必為了五斗米折腰。

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