大陸浙江一名女子和家人到餐廳用餐，沒想到服務員竟誤將清潔劑當飲料上桌，7人誤飲後被送醫洗胃，目前身體狀況已經沒有大礙，並且也已經報警處理。

綜合報導，事發於16日，浙江嘉興議名女子PO出一段影片稱，和家人在餐廳用餐時，服務員竟把一瓶果菜汁顏色的地板清潔劑當飲料上桌，桌上7人誤飲後均被送醫洗胃。女子丈夫陳先生稱，當時喝完感覺口味怪怪的，看了看服務員倒的瓶子，發現上面寫的是清潔劑。陳先生表示，詢問該名服務員，對方自稱自己是臨時工，目前他和妻子洗胃後已無大礙，其他人身體情況還不清楚，並且也已經報警處理。

消息曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言「清潔劑有股香味，粗心的真會喝一口，畢竟是在飯店」、「家裡的地板清潔劑從顏色味道質地看真的很像橙汁，且瓶身正面都寫的日文，還畫了兩個柳丁在上邊」、「服務員連字都不看就端上來？清潔劑和飲料存放位置應該不一樣吧」、「就算是臨時工，飯店就不用負責了？」、「太可怕了」。

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