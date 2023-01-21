現年58歲的香港知名女星張曼玉，1983年以「香港小姐」選美冠軍出道後，便以精緻臉蛋與清新氣質受到大眾矚目，出道至今超過20年，演出超過30部作品，是不少人心目中永遠的女神。而近幾年已淡出影壇的她，日前卻無預警的開通抖音帳號，並陸續PO出影片與粉絲們分享生活，她甚至在其中曝光了2008年所拍攝的「性感床照」，吸引網友熱烈討論。

張曼玉出道以來演過無數個經典電影，曾4度拿下金馬獎寶座，也曾5度在香港金像獎中封后，演技備受海內外肯定。而如今她雖淡出演藝圈，不再拍攝新作品，但近期卻動作頻頻，除了驚喜現身時尚活動擔任DJ刷盤外，還開啟抖音帳號與粉絲分享生活。在首支影音中，她便表示「雖然看到video裡的自己覺得有一點兒陌生，那些背景和我現在經歷的也很不一樣，可是真沒想過這樣就十幾年。」而張曼玉即使年過半百，保養得宜的她，身材依舊相當纖細。

隨後張曼玉又更新了2支影片，包含2008年與瑞士知名攝影師RenéHabermacher於倫敦合作的片段，當時的她只穿著一件低胸的貼身洋裝在門口拍照，接著她疑似全裸躺在床上擺出各種嫵媚的姿勢，仔細看才發現她身上還有穿一件細肩帶長裙，依然令粉絲們看了臉紅心跳；另一支影片，則是她在法國巴黎街頭愜意騎單車的畫面，同樣吸引大批網友觀看，並大讚她「在當年這尺度蠻大的」、「一代經典」、「姐姐真的絕美」、「我心中一輩子的女神」。