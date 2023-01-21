璩美鳳曾是新聞主播、政壇之花，大好前途卻被密友摧毀，形象崩壞。多年過去，現年56歲璩美鳳日前主持診所開幕儀式，髮型卻被網友吐槽：「致敬楊丞琳的水母頭。」

璩美鳳歷經人生的大起大落，在臉書自介表示：「多年前帶著受傷的靈魂，在國外及兩岸學習工作，療癒後歸根，用生命力重建我們的家園。」她目前任職宣捷集團公關策略長，因諾恩診所為宣捷集團投資的關係企業，年前在台中市沙鹿區擔任診所開幕司儀，讓中部海線的民眾一睹廬山真面目。

照片中，璩美鳳留著過肩中長髮，戴著一副眼鏡，手拿麥克風，以知性的面貌現身，不少網友稱讚她保養得宜，沒有留下太多歲月的痕跡，但也有人看不懂璩美鳳的髮型，留言：「這個髮型是怎麼回事…」、「我剛剛也是覺得頭髮超怪，好像藏馬」、「很像某種菇類」、「致敬楊丞琳的水母頭」、「得罪造型師」、「被造型師整欸，笑屎」。

璩美鳳髮型被部分網友批評。（圖／中時資料照）

璩美鳳從小課業名列前茅，從北一女、政治大學畢業，任職台視4年就成為新聞總監，但因偷拍女同性戀酒吧被以傷害新聞倫理革職；後來她頂著「中華民國的女兒」高票當選台北市市議員，在任期間揭發宋七力詐財案，召開記者會爆料謝長廷收了宋七力1600萬元政治獻金，被謝長廷以毀謗罪告上法院，最終判決璩美鳳應賠兩百萬。

感情方面，璩美鳳曾有2段婚姻，認知自己或許不適合談戀愛，便不再特別追尋，將生活重心放在育兒和事業，雖然不像昔日有名氣，日子過得也很愜意。