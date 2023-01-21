昔因《小鬼當家》系列電影而爆紅的男星麥考利克金（Macaulay Culkin），曾爆出吸毒醜聞使形象全毀，顏值更是全面崩壞，讓粉絲們大感失望，而他事後積極擺脫毒品，更與演員布蘭達宋(Brenda Song)結緣，婚後誕下一子。不少粉絲們相當關注兩人的婚姻生活。對此，麥考利克金也在IG上曬出他的近況。

麥考利克金與布蘭達宋在去年迎來第一個孩子。變成奶爸的他，擺脫過去種種負面消息，專心養育孩子。近期更是在IG上罕見曬出家庭生活。只見影片中，身處黑暗中的兩人正安然入睡。豈料，陣陣嬰兒的啼哭聲響起，讓他們不得不起床。並用猜拳方式決定誰去哄孩子入睡。然而，兩人猜拳還未分出勝負，竟從床側拿出光劍對拚。布蘭達更用星際大戰中的著名台詞回擊：「但是麥克，你是父親！」搞笑的反差頓時笑翻一眾網友。

貼文一出後，讓不少網友笑回：「雖然不是星戰迷，但這也太搞笑了」、「謝謝你讓我的童年充滿快樂」、「希望他們能回來成就我的成年。」更有人瘋猜兩人是否有機會出現在星際大戰的電影中，釣足網友們胃口。

事實上，麥考利克金自從深陷吸毒醜聞後便淡出演藝圈，近年來開始於各大節目中客串，並為動畫《機器雞》配音。而在2020 年 8 月，他上傳關於自己40歲的貼文不僅引發網友感同身受，更感嘆時代的變遷。他的成長歲月也引起 80 年代末和 90 年代初看著他長大的人們極大興趣。由於關於40 歲的推文受到如此諸多關注，他更因此受到啟發製作名為《麥考利卡爾金的中年危機》紀錄片，藉著四處旅行尋找人生意義，不過目前仍未上映。

Hey guys, wanna feel old?



I'm 40.



You're welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

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