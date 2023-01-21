《花系列》劇情描述男女之間的愛恨情仇，且常有打巴掌與復仇等戲碼，因此被譽為八點檔的前身，當時更是捧紅不少女星，包括張玉嬿、王淑娟、何如芸、潘儀君等，而她們的感情有些也如戲劇般坎坷。

何如芸2019年宣布與老公王敏錡離婚，兩人官司纏訟三年多。（圖／中時資料照）

何如芸在2003年與花蓮美侖飯店少東王敏錡結婚，育有兩子，但卻在2019年宣布離婚，而何如芸認為前夫與何姓女子有染，分別向兩人提出民事告訴並求償500萬元，這場官司纏訟近3年5個月，直到判決確定的那一刻何如芸也如釋重負，正式恢復自由身。

潘儀君曾與離過婚的導演于華坤交往12年（保哥），最後卻以分手收場。（圖／潘儀君臉書）

《花系列》中「惡女始祖」潘儀君當年憑著顧小春一角爆紅，出道30多年演過許多經典作品，在感情上曾與離過婚且有孩子的導演于華坤（保哥）交往，兩人愛情長跑12年，原以為會就此走入婚姻，怎料男方卻被拍到直奔女星陳孝萱香閨，感情最後以分手收場，如今52歲未婚的她生活過得相當不錯，常利用工作空檔遊山玩水。

王淑娟與圈外男友交往至今20多年都未結婚。（圖／王淑娟臉書）

王淑娟在《花系列》中常飾演苦命女人，而她本身就是個「不婚主義者」，2000年正處事業高峰的她，因罹患甲狀腺亢進、脊椎側彎等淡出演藝圈，之後便與男友經營服飾與餐飲業，不過兩人至今交往20多年來都未結婚，雖男方曾向她求婚遭拒絕，不過卻為她結紮讓王淑娟相當感動，如今兩人還在一起相處就如老夫老妻般。

梁家榕也與圈外男友交往多年至今未婚。（圖／梁家榕臉書）

然而，與王淑娟一樣愛情長跑多年未婚的還有梁家榕，如今年過半百的她也有交往超過十年的男友，兩人感情相當穩定，至於為何「不婚不生」她曾透露，因擔心結婚生孩子後會逐漸失去自我，認為現在的生活相當輕鬆愜意，不想做任何改變。