長榮家族關係圖。(圖/取材晉聊些五四三團隊)

長榮海運去年獲利再創新高，年終行情大抵是45個月起跳，甚至有員工拿到50個月以上，羨煞眾人。資深財經媒體人、家族傳承研究者吳佳晉分析長榮創辦人張榮發崛起關鍵，他靠的是洞燭先機，嗅到未來將是貨櫃運輸的潮流，並在失意時幸經日本丸紅商社伸出援手，從小船員變成世界船王。

台灣的海權實力，全球排名位置在前段班，世界前11大船王，航運三雄長榮、陽明、萬海就佔了3個，根據2022年12月法國海運諮詢機構Alphaliner發布資料顯示，長榮排名世界第6，張榮發跟希臘船王歐納西斯、香港船王董浩雲，同享「世界船王」美譽。

吳佳晉表示，香港董浩雲和台灣張榮發，都被公認為世界船王，他們同樣白手起家，董浩雲掌握韓戰商機、張榮發看準貨櫃時代潮流而崛起，張榮發靠著最早投入、完成航線貨櫃化，一舉打敗歐美日強敵，同時長榮海運最早開闢中東定期航線、中南美定期航線、全貨櫃定期航線、地中海定期航線，也是第一家橫跨大西洋的亞洲船運公司，其首開橫跨太平洋與大西洋的環球雙向航線，締造世界海運史諸多「第一」紀錄。

特別一提的是，張榮發的發跡，跟他口口聲聲說的恩人--日本丸紅商社，大有關係。吳佳晉提到，二次大戰後，日本戰敗，急需透過造船重工業等復興國力，日本政府官員想了一招，就是讓各大商社提供貸款給客戶，歡迎客戶訂製日本船，靠政府出錢讓國家造船廠的訂單滿滿，丸紅商社看準商機，「我借錢給你，你來訂日本船，我又可賺利息又可賺到生意」，張榮發就這樣靠丸紅支援，大舉投資貨櫃航運，一飛沖天，17年就成為制霸海權的海龍王。

吳佳晉指出，1月20日，就是張榮發逝世7週年紀念，這位在天上仙遊的老先生，畢生最愛海洋，1968年，在他41歲那年，創立長榮海運，短短17年便創立世界最大的貨櫃船隊，躍居為世界貨櫃船王，1989年他創立長榮航空，台灣第一家民營國際航空公司，張榮發把台灣的貨送到全世界，也把全世界帶來台灣。

但對小股民來說，航運股讓人又愛又恨，2020年疫情開始，整體航運業演出大驚奇，運費和股市雙雙飆出歷史天價，2021年7月，台股站上一萬八千點，貨櫃三雄大暴漲，長榮 516元、萬海326元、 陽明也有191元，當時造就了一票30歲股神、財務自由一族。

吳佳晉分析航運股驚驚漲的原因，主要是因為疫情爆發後，港口壅塞的狀況沒有緩和，後續又因烏俄戰爭、上海封城引發供應鏈斷鏈，美國西岸港口的勞資合約談判仍無下文，迫使某些航商選擇繞遠路至東岸港口，油價逐步高漲，增加運輸時間與成本。

以長榮海運為例，2022年前三季稅後純益高達3044億，這幾年員工的年終獎金加上分紅，外傳最高上看一百個月，最少也有20個月，可說是疫情最大贏家，可惜好景不常，2022年底，代表運價的SCFI（上海出口貨櫃指數）已連跌26週，幾乎回到疫情前的低點。貨櫃三雄的月營收，開始出現年減，航運三雄股價開始緩跌，至今仍有不少股民住在套房裡。