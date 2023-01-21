農曆春節到了，許多人會把握歲末年終之際來個大掃除，「斷捨離」讓家裡煥然一新。一名新手人妻分享她與天使婆婆的溫馨故事，讓網友直呼羨慕「婆婆還缺媳婦嗎？」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文分享，今年是嫁到夫家的第一年，過年前原PO詢問婆婆，「什麼時候大掃除？」，沒想到婆婆回應「家裡面我們平常都整理的乾乾淨淨，幹嘛大掃除？外面就一條水管門窗隨便沖就好」。

不僅如此，原PO的婆婆還說「過年最重要的是除舊佈新，把衣櫥裡看不順眼的衣服，廚房裡看不順眼的東西，全都拿去回收，然後再去買新的來佈新」，重點是「不要傻傻的花自己的錢，花老公的來除舊佈新才會爽，要不然你嫁給他幹嘛？」。

貼文曝光後引發熱議，網友們看完直呼羨慕「別人的婆婆總是讓人不失望」、「請問版主燒哪個牌子的香，朝哪個方向拜，怎麼拜求秘方」、「婆婆還缺媳婦嗎？」、「天使婆婆，羨慕死人了」、「妳是嫁給安徒生？不然哪來的童話」、「婆婆一定也是過來人，花老公的錢就是爽」、「原來如此，我也要趕著回去除舊佈新了」。