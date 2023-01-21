63歲資深港星李子雄曾以《英雄本色》反派角色走紅，近年專注在大陸發展演藝事業，戲齡超過37年的他，近期接拍的新劇釋出角色海報，能見他梳著俐落西裝頭，臉上完全沒有歲月留下的痕跡，令網友頗為驚艷，他2010年再婚小20歲「回族第一美女」法提麥·雅琦(王雅琦)，並在2018年老來得子的婚姻生活，也重新被大眾所注意。

綜合港媒報導，李子雄曾經歷兩段婚姻，第一任妻子為演員方曉虹，兩人育有一兒子現已成年工作，卻因為聚少離多離婚，他2010年再娶小20歲的法提麥·雅琦，結婚8年後迎來第二名兒子「糖豆」，兄弟倆年齡相差23歲，當然李子雄對兒子的愛都是一樣的，不時透過社群曬出「糖豆」生活照，遺傳到媽媽異族血統混血兒般的樣貌頗為可愛，一家三口的生活相當圓滿、幸福。

李子雄的二兒子遺傳到媽媽深邃立體的異族血統五官。(圖/微博)

李子雄堅持透過游泳等運動維持體格。(圖/微博)

同時，李子雄有段時間也常上傳健身照，身高180公分的他打著赤膊，線條分明的肌肉線條，絲毫不輸給年輕人，他尤其最熱愛游泳，每天堅持游1千公尺，更分享運動的優點：「管不住嘴邁不開腿，怎麼敢在夏天肆意得瑟呢！肌肉、肥肉，自己決定吧」，強調唯有多運動才能維持好體格。

李子雄的近照被指髮量增加不少。(圖/微博)

不只如此，李子雄早在20年前拍攝電影《男親女愛》，髮際線就已經非常高，有段時間還以光頭造型示人，沒想到近來身體狀態宛如回春般，髮量增加不少，接拍新劇或出演綜藝，穿上俐落中山裝的模樣，看起來僅像40歲出頭的帥氣大叔，讓粉絲們直誇：「有愛情滋潤不怕歲月」、「美魔男代表就是他」、「越來越年輕了，髮際線回歸啦！」