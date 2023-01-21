許多熟齡族人生大半年華奔走於職場和家庭間，將體力、財力傾注在家人與孩子身上，進入人生下半場才發現還有一個無法迴避的課題：老後生活的經濟壓力。

即將進入退休階段的熟齡族，該如何提前準備、做好財務規劃，享受多彩且優雅的退休生活？

曾身兼兩本知名財經雜誌總編輯，有「理財教母」之稱的林奇芬表示，許多退休族礙於工作忙碌無暇理財，只做儲蓄，等領到退休金有錢又有閒了才開始積極投資，這類人在沒有理財經驗、對金融市場又不熟悉的狀況下，容易面臨多重風險。

林奇芬建議讀者及早開始學習理財，如此一來，退休前就能為自己打造充足的退休金庫，退休後也能做好資產管理。

*熟齡理財力求穩健 投資配置應隨年紀調整

熟齡族群還能積極投資嗎？林奇芬認為答案因人而異。

會這麼說是因為林奇芬過去主要採取保守投資策略，四十八歲時選擇「漸進式退休」，除了靠著本業以及演講、上節目保有收入來源，更利用空檔研究個股，在原本的理財配置中加入個股投資，做積極布局。

「每個人的風險承受能力不同，應該根據個人的理財能力來做評估，但總的來說，投資配置應該隨著年齡去做調整。」

林奇芬提供一個簡單的計算公式：100減去年齡就等於個人理想的持股比例。

她舉例，假設你是五十歲的熟齡族，用100去扣掉你的年齡，代表你可以有50%的資金投入股票市場，若以當前六十五歲的退休年齡來試算，還可以利用退休前的十五年做積極的投資布局，多存一些退休金。

林奇芬表示，隨著年紀增長股票的投資占比應該降低，建議改以基金、債券做穩健的投資布局。

*靠著基金、ETF打造退休金庫

深耕財經媒體多年，林奇芬有什麼獨到的理財心法？

她坦言，儘管工作經常接觸財經資訊，但工作繁忙鮮少有時間研究投資理財，當時她主要靠著定期定額買入基金或是ETF進行投資。

林奇芬表示，許多人對自己的投資標的沒有太多的了解，可能聽別人推薦、報明牌就買了，又或者想要快速獲利、短線操作，卻又沒有掌握進出場時機，最後慘賠收場。

「市場中，真正靠著股票獲利的人只占少數，八成以上都是虧損的。如果沒有能力自己操作股票，何不透過共同基金或是ETF來參與股票市場，」林奇芬認為這是最簡單、穩定且有成效的投資策略。

接著她進一步強調，投資的目的就是要打敗通膨。因此，儘管過去她沒有做太多個股操作，但她的基金配置也多屬「股票型」基金，企求在險中求穩，創造理想報酬。此外，她也靠著定期定額，拉長線以抵銷短時間內市場波動所帶來的風險。

林奇芬建議不熟悉市場操作的理財小白，除了布局穩健型資產，可以試著將二到三成的資金投入股票市場「小試身手」、做積極布局，並同步培養對市場的熟悉度與靈敏度，若嘗試一段時間後，發現個股投資的效益明顯高於基金與ETF，便可進一步調高股票的投資占比。

*理想退休生活 請自備五成退休金

談到退休，普遍對於退休金究竟該準備多少似乎沒有一個明確的定義。

林奇芬表示，最簡單的評估方式即是透過所得替代率來計算，「一般會建議所得替代率應該在七成左右。假設退休前你一個月的生活花費是五萬元，那代表退休之後你還有三萬五千元的可花用資金。」

她進一步解釋，退休金的組成通常包含勞保、勞退以及自備金，「勞保這個社會保險所涵蓋的範疇，以及企業提撥的勞退通常只能負擔兩成，若要達到七成的替代率，就代表你要自備五成的退休金。」

五成的占比可說是相當高，然而漫漫人生中需要支出各種生活開銷，能夠結餘的存款可能不是很多，究竟該從何時開始提前準備退休金？

林奇芬分享自身經驗，「我個人沒有一個明確的時間點，過去孩子還小時，多半資金用在養育兒女上，隨著孩子長大，負擔減輕了，就可以漸漸地把資金轉移到退休儲蓄。」

不過她還是建議讀者，最好在四十至四十五歲之間就要開始為退休做準備。

另外，雖然說建議讀者在退休金的預備上，不應該全然仰賴勞保以及勞退，但對於多數職涯長達三十至四十年的勞工來說，這兩者的重要性不言可喻。

林奇芬提醒，符合勞保以及勞退新制族群，年資滿十五年以上者可選擇一次領或按月領，退休前可評估自身財務規劃，做最適合自己的選擇。

*善用金融商品 守護退休生活

除了上述提及的基金與ETF，許多金融機關、壽險業者也推出各式金融商品，提供民眾退休理財解方，其中以附保證給付的年金險最為火紅。

附保證年金險在國外已是相當成熟的退休理財工具之一，可以想像它是一張投資型遞延年金險，意思就是繳費後需要經過一段累積期間，才會開始給付年金；又因為是投資型保單，未來的年金給付金額仍取決於投資績效。

林奇芬提醒讀者千萬不要看到「保證」兩個字就下手，應該先搞清楚所購買的保單究竟是保證了什麼？以目前台灣壽險業者推出的商品來看，多半以保證最低身故給付的保單為主，對於希望達到每月請領、穩定現金流的民眾來說，似乎不符目的。

此外，附保證給付機制的保單隱形成本較高，除了契約本身附加費用之外，還需一筆附保證機制費用或是類全委帳戶的經理費，建議讀者事先加總這些費用，再進一步估算年報酬率多寡，以及是否有購買價值。

熟齡理財就如同一場長距離馬拉松，掌握良好的配速與策略，就能為自己打造充足的退休財庫，從容迎接第二人生。

本文作者：林怡妏

(本文摘自《理財周刊1169.1170期》)