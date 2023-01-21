Q:隨著通膨劇烈增加，上班族最有感的就是萬物齊漲，只有薪水不漲，許多人已從原本的小確幸，到後來成為躺平族，「高房價、高物價、低薪資」已經是這個社會普遍現象，投資有風險，不投資薪水又不夠用，該怎麼辦？

A:理財第一步，釐清賺錢目的很重要，依目的賺錢可分賺現金流與賺價差兩大項，差價是對未來價格預期，存在賠錢機率，因此剛接觸的小白，一開始就容易被人性打敗。

而現金流聚焦在源源不絕的被動收入，就像是母雞下蛋，無論雞的價格是多少，都和投資者沒有太大關係，賺現金流的人不會因為現在價格好把雞賣了，對他們而言，價格波動都是一時的，他們更專注帶來的被動收入，在人性考驗上較前者低。

以新手來說，能用小錢就能創造被動收入的項目，首推ETF，這也是為什麼近年ETF很夯的原因，因為比起動輒幾萬塊的股票，ETF只需千元就能上手，除了省去複雜的選股操作，還能透過定期定額扣款，在薪資發放後幫自己儲蓄一筆資金，每一季更能創造被動收入，比起股票價格波動，ETF相對心安。

然而ETF除了平常定期定額外，發了獎金該怎樣用才最有效率呢？小資族如果想要單筆投入ETF，那麼價格相對夠低就很重要，所謂的相對看的不是價格多少，要看的是回撤幅度。

舉例來說，2008年金融海嘯時，0050回撤幅度高達58%，這就是一個標準，2020年疫情爆發後回撤幅度約28%，去年回撤約34%，回撤越多表示勝算越大，超過30%以上可以酌量投入，50%以上就是不錯的機會點。

現金流看的是長期的回報，透過定期定額分散風險，低點時單筆買入增加回報，搭配使用，相信小白也能輕鬆打造自己的被動收入系統。

任何時候只要開始理財永遠不晚，期待每位投資人在兔年都能豐收。

本文作者：理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1169.1170期》)