匯集了台積電與大立光法說，以及美國2022年12月CPI數據公布等重大多空訊息，1月13日台股開高走低，雖然收盤漲+92.49點，但幾乎收最低的實體中黑Ｋ棒，盤中14962高點沒能突破2022/12/1的15152前高點壓力，基於農曆春節在1月17日封關，收假後又面臨1月31日、2月1日的FOMC利率決策會議，觀望的氣氛不因台積電法說會並未釋出利空而消散，反而再一次重現台積電一個人的武林的「拉積盤」，上櫃指數領先跌破五日均線支撐，中小型股賣壓明顯。

基於台積電的ADR與現貨都是來到年線壓力，很多中小型股早就領先反彈到年線附近，換言之，短線再漲的空間有限，萬五附近可能就是台股的合理價位，剩下的時間就是以萬五為中心±1000點來回震盪測試。

*消費性電子庫存調整延後

先看台積電法說，原先的展望是PC與手機等消費性電子需求疲弱所造成的庫存，可望在第一季落底，但這次法說會魏哲家證實庫存的調整延後一季度，這點與大立光的法說觀點一致，林恩平示警：「對今年幾乎全部的手機廠都非常悲觀」，就連市場原本看好的中國解封後的消費力也被林恩平看衰，表示全球經濟動能變差，以至於手機需求惡化，大部分廠商的存貨還是滿嚴重的。

COVID-19疫情爆發前的美國消費者信心指數為99.8，2022年6月降到50的新低，去年下半年以來大致處在58-59徘徊，可以說美國消費者信心低迷，更何況美國的銀行貸款利率節節走高，去年十二月已經來到7.27%，勢必迫使消費者將可支配收入用在刀口上。

*中國消費者信心史上最低

中國因十一月的白紙革命，臨時髮夾彎放棄動態清零防疫政策，據傳目前已達九億人感染COVID-19新冠病毒，相信經過農曆春節的春運之後、三月兩會之前，中國就可達到全體免疫，只不過中國僅用三個月走完全世界三年疫情，要承受的短期陣痛也相當巨大。

中國的消費者信心指數從去年四月上海封城以來，斷崖式的下滑，創下1991年以來新低，可以確定上半年應該就是中國消費者信心的底部區，已經有超過二十省今年GDP目標喊出5-5.5%，以上海為例就是訂在5.5%，可以說2023年的經濟要比2022年差的機率不大，就算不是成長，也是谷底。

*看多中國資產 華爾街集體抄底

就在華爾街還在爭論美國今年經濟會不會衰退的同時，資金已經用行動表示看多中國資產，國際金融協會(IIF)統計2022年12月63億美元資金流入中國股票，51億美元資金流入中國債市，影響所及，美元離岸人民幣從7.3745兌一美元低點，1月16日盤中見到6.6978元高點，連續三個月累計升值+9.17%，同時間上證指數從2885.09低點起漲，1月16日盤中見到3251.37高點，累計漲幅達+12.69%。

數據顯示，MSCI中國指數的預期本益比為十一倍，低於過去五年的平均水準，華爾街集體抄底的行動讓恒生指數去年十一月累計上漲26.62%，創下近十年最大單月漲幅，多頭勢如破竹，十二月再漲+6.37%，1月16日盤中再創波段新高21947.55點，統計從2022/10/31的14597.31低點起漲，累計漲幅達+50.35%，可以說是最近三個月來最強勢市場。

*美國CPI數據令人鼓舞

由於美國十二月CPI消費者物價指數的月增率為負值，聯準會內部部分官員終於軟化態度，費城聯準會主席哈克(Patrick Harker)1月12日表示：「激進升息的日子已經結束了，今後升息的步伐應該是一碼。」

持鴿派立場的官員還有：波士頓聯準會主席柯林斯(Susan Collins)、里士滿聯準會主席巴爾金(Thomas Barkin)，最為鷹派的聖路易斯聯準會主席布拉德(James Bullard)雖然建議儘快將利率拉到5%以上，但也承認，十二月CPI數據令人鼓舞，並認為2023年將被銘記為通膨下降的一年。

其實筆者多次強調，因為聯準會在2021年受到川普的政治干預，聯準會死咬著「通膨暫時論」，以至於升息行動整整慢了一年，於是不得不在去年祭出幾十年來最激進的升息行動，其實一年八次FOMC例會，每次如果升息一碼，兩年也就是十六碼，吻合去年底共升息十七碼的決策。

*聯準會放緩升息步調箭在弦上

從密西根大學的預期通膨率已經將到4%，聯準會放緩升息步調已箭在弦上，如果後續通膨如預期降溫，二月與三月分別升息一碼，五月暫停升息。

於是2022年美元的一枝獨秀，到了2023年成了人人喊打的落水狗，1月16日摩根士丹利發表最新匯率預測，全球經濟成長將不會像原先預期的那麼疲軟，政策和通膨的不確定性正在降低，美元的利差優勢正被其他國家更高的收益率所侵蝕，預期2023年底美元兌人民幣目標自6.80下修至6.65，歐元兌美元目標自1.08上修至1.15。

2022年最後一隻黑天鵝─日本央行提高YCC(殖利率曲線控制)允許日本十年期公債殖利率升至0.5%，比原訂上限加倍，導致日圓加速升值。

*日央單日購債規模連創紀錄

原本日本央行期待通過放寬YCC上限來緩解購債的壓力，但遲遲等不到聯準會放鴿的訊號，以至於近期美債殖利率已經回落，日債殖利率依然頂在0.5%的新上限，導致日本央行仍不得不繼續以更大代價購買日債(日本央行單日購債規模接連創下歷史紀錄，1月12日及13日分別達4.6兆和5兆日圓)，1月16日盤中見到127.2215元兌一美元新高。

*日圓升值受益股

如果從緩解購債壓力這個目的看，日本央行此次調整(從0.25%到0.5%)並不成功。在短期還等不到聯準會從升息轉換為降息的背景下，進一步上調目標(如到0.75%或者1%)卻是可能性增加，等同於進一步加重日圓升值的壓力。去年日圓從114.97元開始貶值，不排除年底有上探120元的可能。

日圓升值受益股的上銀，去年第四季營收創十一季新低，過往自動化景氣空頭約走一至二年來看，上半年仍處在景氣調整期，但公司看好車用、精密智慧製造、半導體等領域的未來發展，今年資本支出將較去年成長。

進入電動車時代，對人工智能與自動化的精準度要求提高，滾珠螺桿的使用機會越大，尤其是朝自動駕駛的科技發展過程，具備節能特色的電動助力轉向系統(EPS)已成為新車款的標準配備。

藉由EPS結合先進駕駛輔助系統(ADAS)，可達成主動式安全功能，以控制方向盤，避免可能發生的危險，而上銀的車用滾珠螺桿為EPS系統中的關鍵零組件，滾珠螺桿取代傳統液壓設計，可具有高機械效率、節能環保、舒適且低噪音的特性，電動車轉向伺服控制將帶動車用螺桿需求大幅成長。

本文作者：洪寶山

(本文摘自《理財周刊1169.1170期》)