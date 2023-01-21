嘉義一名男子阿宏（化名）見家中的印尼籍看護獨自在家，為逞一時色慾竟強行性侵看護，事後看護撥打1995專線求助，才讓全案曝光。法官審酌阿宏事發後始終否認犯行，且不願和解或賠償該名看護，依犯強制性交罪，處有期徒刑4年6月。

男子阿宏因為弟弟雇用印尼籍看護小美（化名）照顧年邁老母，而與老婆、看護同住。去年5月間阿宏見小美獨自在廚房整理家務，竟以雙手抓住小美脖子強吻，還脫去褲子逼小美「賞鳥」，並拿出手機使用翻譯軟體打出「晚上去找你」表示要和小美性交，小美拒絕並轉身上樓洗澡，阿宏一路尾隨並強行推倒小美，正當阿宏要插入之時發現小美正逢經期，而改用口交方式性侵得逞。

小美證稱，事發當天阿宏拿手機給她看，上面寫了「我喜歡你」，她說不要並用手勢表示拒絕，阿宏便脫下褲子露出生殖器，接著又拿出手機上面寫了「要做愛」，隨後她上樓被阿宏尾隨進而性侵，事發後阿宏透過手機的翻譯軟體威脅她要她「不可以講」，隔日才決定打1955專線揭發真相。

對此阿宏則辯稱，當天和老婆一起在客廳看電視，和小美沒有任何獨處的時間，並指稱「我認為小美可能是不想照顧失智的媽媽才做這樣的指訴」。

法院審酌，阿宏不顧小美拒絕反抗罔顧其意願與感受，竟在小美於本案住處工作僅約10日就侵犯小美，勢必使離鄉背井自印尼遠赴我國工作的小美心靈受有莫大之創傷，且阿宏於案發後始終否認犯行，未能坦然面對自己之過錯所在，亦不願與小美進行和解或賠償損害，依犯強制性交罪，處有期徒刑4年6月。

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