美國25歲女星貝拉索恩(Bella Thorne)曾是迪士尼童星，她曾出演《舞動青春》獲得不小關注，長大後的她事業平平，在許多影集內充當配角，且尺度大開，時常在社群平台曬出好身材，近日她透露過去在迪士尼只因穿了比基尼，就差點被解雇。

貝拉索恩日前在podcast說起過往，提到她10歲時曾有一個導演向經紀人表示不能和她合作，因為導演覺得相處時10歲的貝拉索恩似乎在跟他調情；這個經歷影響了貝拉索恩，讓她有段時間會時刻檢討自己的錯誤。長大後的她了解到不是自己的錯，直呼：「你XX在說什麼？我XX說了什麼？吃我的屎！我當時才10歲，你怎麼會這麼想？」

她8歲出道，12歲就主演迪士尼的電視劇《舞動青春》，她14歲時和造型師一起出去玩，貝拉索恩穿著兩件式比基尼的照片被粉絲拍下並傳上網，許多網友認為她當時的年紀不應該穿比基尼，紛紛給迪士尼壓力希望能開除她，迪士尼沒有聽從網友建議，但高層有提醒她下次要穿短褲和寬鬆的上衣，她也提到小時候會偽裝自己低沉的嗓音，變成甜美的聲音，還會為了取悅別人撒謊最喜愛的顏色，貝拉索恩直言這些經歷讓她害怕以後生女孩，孩子也需要面對這一切。

貝拉索恩小時候形象甜美，長大後變成辣妹風，日前她曬出幕後花絮，只見她頂著招牌紅髮，穿著牛仔短褲露出修長美腿，上半身僅穿一件內衣，不過疑似布料包不住，南半球曲線被網友看光，隨著步伐晃動的火辣畫面令人臉紅心跳，大方展現身材獲得許多粉絲支持。