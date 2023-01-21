副總統賴清德18日就任新科民進黨主席，也往2024總統之路邁進一步。賴清德日前拋出反對疑美論，前立委郭正亮19日在《亮劍台灣》節目分析，因為賴清德已經警覺到，美國要拋出「疑賴論」，對賴清德講的論述提出質疑，所以賴清德必須要跟美國示好，要回到讓美國能夠放心的路線，不會是造成台海額外不穩定的變數來源，就這點來講，美國是完全信任蔡英文的，可是賴清德還沒有過關，這對國民黨來說則如獲至寶。

「我們現在終於看懂了，為什麼賴清德會提出反對疑美論？」郭正亮表示，因為賴清德已經警覺到，美國要拋出「疑賴論」，對賴清德講的「台灣中國一邊一國、台灣是主權獨立的國家」這種論述提出質疑，所以賴清德必須要跟美國示好。

郭正亮指出，所以賴清德就提出什麼「不能懷疑美國、台灣的民主化是美國幫忙的」等等，「可是我坦白講，賴清德講這個是沒有用的！美國這個國家，我太了解它了！」它對於它的路線、一中政策、不支持台獨，你就是要給它一定的空間，讓美國能夠論述。

「不然你講一些哎呀我不會懷疑美國啦、跟美國很好啦，這些公關用語是沒有用的啦！」郭正亮說，你還是要回到路線，讓美國能夠放心，覺得你不會是造成台海額外不穩定的變數來源。就這點來講，美國是完全信任蔡英文的，可是賴清德呢？還沒有過關。

郭正亮強調，為什麼這麼很重要？因為可以保證，這一定是未來一年台灣總統大選最主要的主題，「不信大家等著看！」那賴清德急不急呢？賴清德當然急，所以他也急著要去跟美國做說明。那蔡英文急不急？蔡英文當然急，希望賴清德知道美國的看法。

「那國民黨呢？國民黨當然如獲至寶！」郭正亮直言，因為國民黨正在走當年蔡英文的道路，要從中華民國開始往台灣挪移。如果讓國民黨可以挪移，讓老百姓相信你國民黨沒有那麼親中，2024國民黨要勝選不是沒有可能，這才是重點，萬事還是為了2024的總統大選。