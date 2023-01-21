全球科技競賽方興未艾，即便5G（第五代通訊）技術還在持續演進，相關部署也在進行，但6G（第六代通訊）在各種網路傳輸參數上，不僅表現更優良，還能降低更多能耗，各國對6G早已摩拳擦掌，大舉投入研發資源期成為技術領頭羊，美國想彎道超車重返行動通訊霸主地位，中國則想延續5G主導地位，歐洲、日本等國家則想擺脫中國的主導地位，6G技術標準前哨戰悄然開打。

美日等多國結盟抗中

6G研發技術展開，各國超前布局，也積極合縱連橫，除了搶占領導優勢，也藉此防止中國企業壟斷。美國2021年以來已與日本超越5G推廣聯盟（B5GPC）、韓國5G論壇及歐洲6G智慧網路及服務協會（6G-IA）簽訂合作備忘錄。美國電信產業協會更聚集了谷歌、蘋果、高通、英特爾等科技公司，成立「6G聯盟」。

歐盟資助成立6G旗艦計畫「Hexa-X」，以Nokia為首等多家電信大廠合作，專注於六大技術領域突破。日本對6G龍頭地位也勢在必得，是全球第一個出台6G發展戰略的國家，並發布預計2025年完成6G主要技術研發，2030年正式啟用6G相關應用與服務。

而全球第一個實現5G電信商業化的南韓，6G布局更不落人後，早在5G商用前，LG電子已成立6G研發中心，2020年韓國三星電子也發布6G白皮書，且通過全球第一個6G原型系統測試。中國則是在2019年成立國家6G技術研發推進小組，透過政府資助投入相關技術，2020年更向國際電信聯盟（ITU）正式提交寬頻通訊衛星軌道和無線頻段使用申請。

中國6G專利領先

從各國專利布局來看，根據日本研究機構針對兩萬多件關於電信、量子技術、基地台、AI等6G核心技術專利進行調查，以華為為主的中國企業專利申請數占整體比重達40.3％居冠，美國排名居次為35.2％，日本市占率9.9％居第三，其次為歐洲8.9％、南韓4.2％。不過，美國和日本相加的話仍可和中國抗衡，雙方市占率比為美日45％比中國40％。

事實上，國際電信聯盟無線電通信部門5D工作組（ITU-R WP5D），已於2022年6月在第41次會議期間舉辦「IMT for 2030 and beyond」線上／實體研討會，與會者針對6G願景建議書編撰內容方向進行交流，這是ITU組織撰寫的第一份面向2030年及以後IMT無線技術發展趨勢的研究報告，預計2024年發布相關建議書，6G的早期研究已經悄悄展開。

6G的重點是以永續發展為基礎，目前雖然還停留在願景的收斂整合階段，已暫定六組候選場景發展方向，包括增強型移動寬頻（eMBB）、增強型機器類型通信（mMTC）、超可靠低延遲通信（URLLC）的5G三大典型場景去拓展深化，以及數個根據國際主要國家、組織、大廠所思索的6G新興使用場景，包括無所不在、沉浸式通訊、超級關鍵型通訊，以及感測通訊、Compute-A1服務、全域覆蓋。（全文未完）

本文詳情及圖表請見《財訊快報 理財年鑑第202301期》