在晶片產業寒冬來襲之下，韓媒社論指出，全球排名第一的晶圓代工龍頭台積電去（2022）年營業利益率暴增73%，而在記憶體晶片稱霸的三星營業利益率卻下滑16%，三星企圖在代工領域超車台積電，差距卻不斷擴大。文中直言，晶片產業是推動韓國經濟成長的關鍵引擎，面對台積電業績火爆，韓企卻出現停滯，政府應該要有危機意識，端出緊急策略來應對，避免經濟受重創。

朝鮮日報是韓國發行量最大、最具影響力的媒體，19日以「台積電超猛而韓國晶片企業開始停滯」為題發表一篇社論。文中表示，面對晶片產業寒流來襲，全球排名第一的晶圓代工廠台積電，2022年營業利益和銷售額分別成長73%、43%，而記憶體晶片排名首位的三星，銷售額雖增加8%，但營業利益卻下滑16%，此外，三星在手機製造和家電的整體營業利益也落後台積電。

台積電的商業模式是接受客戶下單再生產晶片，因此沒有庫存壓力，價格也很穩定，在晶片業不景氣中，營業利益率仍高達52%，創造高獲利。

社論稱，台積電握有蘋果、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等大企業的訂單，還擁有許多中小IC設計公司的客戶，反觀韓國強大的記憶體晶片廠卻開始走下坡，去年第四季，三星將晶片銷售額寶座拱手讓給台積電。雖然三星企圖在代工領域超車台積電，但差距卻進一步拉大。

社論提到，台積電赴熊本設廠，在日本政府和日企全力支持下，將5年工期縮短到2年，而SK海力士的龍仁晶片供應聚落宣布投資計畫後，4年仍未動工。原本晶片投資法案稅額扣抵可達20%，也被國會壓縮到8%。

最後總結，南韓晶片產業占整體出口額20%，是推動韓國經濟成長的關鍵引擎，也是支撐韓美同盟的戰略資產，若晶片產業萎縮，經濟將遭受打擊，國安也會動搖。面對台積電業績超猛，韓國晶片企業卻出現停滯，政府應該要有危機意識，採取緊急應對

策略。