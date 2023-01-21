行政院長蘇貞昌日前宣布內閣總辭，消息一出引發熱議，他的去留也持續受到外界討論，且仍有人不信他真真的就會下台。資深媒體人蘭萱就直言，她認為蘇貞昌宣布總辭不久前到立法院致意時，與他合照的民進黨籍立委「看起來不太像要跟他合影留念」，這一幕「滿詭異的」。

立法院19日下午完成總預算三讀，象徵行政院長蘇貞昌現階段任務完成，他前往立院致意時後，隨即快閃驅車與總統蔡英文會面，兩人面談長達1個多小時，蘇約在傍晚5時18分步出總統府返回政院。他隨後在臉書宣布，為開創新局，他再向總統請辭行政院長，並請總統儘速指派新的閣揆，「我將率全體閣員總辭，以利總統佈展新局」，祝福新的行政團隊能夠做得更好。

政論節目《少康戰情室》19日針對蘇貞昌內閣總辭相關話題進行討論。蘭萱認為，雖然碰上類似現在的情況時，媒體都會去推測局勢的發展，政治人物也會故弄玄虛、或者稱「不方便先透露」，但在當前的氛圍之下，蘇貞昌在宣布總辭前，還去跟蔡英文會面一個多小時，這種情況在她跑新聞這麼多年來，還是第一次碰到的，因為若蘇宣布總辭後，下一任閣揆不是他，蔡英文不用跟他討論這麼久。

蘭萱指出，蘇貞昌前往立法院致意時，並沒有向大家說再見，民進黨立委們跟他合照時，也「看起來不太像要跟他合影留念」，她直言，這一幕很詭異。蘭萱也推測，比較合理的情況，是蘇貞昌應該會留，但不知道會留多久，內閣也會因回應民意而有變動。