台中一名陳姓人夫外遇，與小三手牽手去吃燒肉，吃飽之後隨即前往摩鐵享受肉體歡愉，讓正宮氣得向2人提告求償撫慰金。台中地院審結，認為2人侵權屬實，須連帶賠償正宮20萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張，於2009年間與陳姓男子結婚，未料張姓女子明知陳男已婚，仍於2021年10月間與陳男一同前往雲林一處燒肉店用餐，期間兩人手牽手舉止親密，吃飽之後立刻前往汽車旅館發生性行為，認為行為已經嚴重侵害她的配偶權，依法向2人請求連帶賠償100萬元。

對此，陳男及張女辯稱，2021年10月僅是普通的聚會用餐，陳男吃飽後肚子不適，才獨自開車前往汽車旅館上廁所，張女並未同行；同年11月間同樣僅為聚會用餐，也是因為陳男吃飽後身體不適才又前往汽車旅館上廁所跟休息，2人均否認做出交往與發生性行為等侵害配偶權的行為。

台中地院審理時，法官勘驗證據，認為陳男及張女短短15日內兩度於用餐後前往汽車旅館，與常理不合，且汽車旅館入住時不需下車，常為男女欲進行超友誼親密行為時所選擇的場所，一般已婚人士為避免遭人指點，也會避免與異性前往該處，但2人反其道而行，可認定2人具有一定親暱程度，另，倘若陳男真的肚子不適，應有公共場所的廁所可供選擇，故不採信辯詞。

法官認定，陳男與張女2度前往汽車旅館，已經違背社會常理，逾越一般已婚人士正常社交程度，足以破壞夫妻共同生活美滿，2人侵害配偶權屬實，審酌三方社會經濟能力等一切情狀，判陳男及張女應連帶賠償正宮20萬元為適當。可上訴。