今(21日)是除夕夜，經過一整年的辛勤付出，終於可以在這天和家人團聚，「感應占卜師」王妙坤也以多年命理經驗，詳細分析2023年12生肖年度整體運勢，並提供逢凶化吉的建議。屬鼠的人要謹慎言行，避免口舌是非；屬牛的人要避免入喪家，多行善積德，有機會升遷；屬虎的人易有無妄開支，但勿耿耿於懷；屬兔的人今年犯太歲，最好在正月十五日前至宮廟安太歲，趨吉避凶。

鼠

吉星：太陰、紅鸞

凶星：勾絞

今年桃花降臨、紅鸞星動，感情上有機會一波接一波，遇到自己心儀的對象，人際關係也能夠得到好人緣，如魚得水、喜氣臨門，羨煞旁人，但對於已婚者，可就犯有桃花劫，一不小心就會陷入三角戀情，不可不謹慎。而太陰入命宮，陰盛陽衰，女性喜上加喜，男性則要慎防仙人跳、美人關等桃色糾紛，應避免進入聲色場所，有夫之婦也勿過於親近，宜保持距離。屬鼠人今年也要謹慎言行，恐易生事端，造就口舌是非，另勾絞星降臨，也有遇事糾纏不散的狀況，幸得福星降臨，只要和善面對，有機會得貴人相助，逢凶化吉。

牛

吉星：三合、六合

凶星：災殺、喪門

今年遭逢喪門星到來，要避免進入喪家，或是到醫院探病，喪家或病家的物品，也不宜取用或食用，逢喪宜避，此外要多注意家人以及自身的健康狀況，若有不適，及早就醫為宜，建議今年要多累積福報，多行善積德，也可至廟宇參拜祈福，添些香油錢，並點光明燈制喪門星，避免招惹災禍。在工作財運上，今年有望大大的發展，有機會升遷，並藉此獲得財運上的增進，不過在做人處事上，要多多包容他人，多一點耐心和愛心，不要因為一時的激動而發怒，才能避免因為人際上的處理不當，而遭小人暗害。

虎

吉星：太陽、三合

凶星：天空、咸池

今年有太陽星照耀，前程似錦、一片光明，對於男性來說，可謂百福千祥，喜慶入門，家中和樂，能逢凶化吉、化解災厄，但對於女性來說，屬於桃花劫煞，容易惹桃色糾紛，或是被他人糾纏不清，若自己無法把持，恐有感情受傷的疑慮，宜多觀察，勿輕易陷入情網。在夫妻相處上，要避免口舌爭吵，應多關心對方，也可給對方一些小驚喜，能增進彼此夫妻情感，避免不和睦的狀況。雖說太陽星臨門，一片喜樂，但有天空星入命宮，易有無妄開支，一不小心就花了冤枉錢，若遇此事，不要耿耿於懷，所謂退財安樂，能保平安。

兔

吉星：將星、金匱

凶星：太歲、劍峰、伏屍

今年將星入命宮，有掌握大權之格，工作上有機會成為領導者，且有金匱這顆財帛星來拱照，可望帶來財運，增添自己的荷包，累積財富，能夠財喜臨門，讓自己的事業蒸蒸日上，但可惜今年太歲當頭坐，恐有禍事產生，加上劍鋒、伏屍等凶星的干擾，易有競爭、鬥爭、小人暗害的狀況產生，或是突發事件，讓自己手忙腳亂，而在心情上也容易發愁，無故動肝火，最好能在正月十五日前至宮廟安太歲，趨吉避凶，也可以多參加些喜慶宴會，沖去災厄，並多助人為樂，多累積福報，讓自己平順度過。

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