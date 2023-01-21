12日晚間民進黨立委高嘉瑜出席副總統賴清德「向黨員報告」座談會，卻遭綠營支持者狂嗆「下台」，並比出「倒讚」手勢，同時也有民進黨基層黨員直喊要開除台北市議員王世堅、立委高嘉瑜的黨籍。而最近有一份最新的民調指出，對於民進黨該開除誰的黨籍，有90％的民眾認為「民進黨開除林智堅比較加分」，僅有6％的民眾認為「民進黨開除王世堅比較加分」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》20日對於「部分深綠要求民進黨開除王世堅，但淺綠要求開除林智堅」進行了網路民調，截至20日23時，已有7000人進行投票，有90％的民眾認為「民進黨開除林智堅比較加分」、有6％的民眾認為「民進黨開除王世堅比較加分」、有1％的民眾有「其他意見」、另有3％的民眾認為「沒意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「台灣人民開除民進黨加分最高，最聰明」、「民進黨消失最好」、「應該讓民進黨步入歷史的灰燼、通通開除」、「開除林智堅才是公平正義」、「陳明通順便開除！」、「民進黨全體切腹」、「說真話的被開除，抄襲的不開除還要挺」、「這黨直接解散比較快啦」。