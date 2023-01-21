佛光山正式推出最新佛光雲宇宙春節版本。（網龍網絡公司提供）

最新佛光雲宇宙春節版本。（網龍網絡公司提供）

農曆春節到來，佛光山將於1月22日至2月19日開設平安燈法會，推出最新佛光「雲宇宙」春節版本，通過虛實結合的多重祈福方式，包括領取供燈、禮佛、線上祈福、祝禱新春等，為全球華人帶來最特別的新年祝福。

長期推動佛光山科技化的數字宗教藝術研究院院長、網龍網絡公司宗教事業部總經理宓雄指出，今年佛光山舉辦的春節平安燈法會包含巨型鳳凰主燈、雙兔討巧、光照大千等一系列富麗堂皇的現場祈福活動，遊客可以收穫儀式滿滿的新春祈願。

值得一提的是，網龍網絡公司製作的佛光雲宇宙最新春節版本，在原有的1.0版本上，新增領取供燈、禮佛、線上祈福、祝禱新春等一系列春節任務，用戶隨時隨地都可以通過電腦或手機登錄，在任務的指引下漫遊佛光雲宇宙世界。

他表示，此次版本的背包可裝備象徵著佛光普照的重要供養—蓮花燈，幫助用戶積攢功德，為自己和家人進行線上祈願祝禱；任務結束後，用戶可以領取相應獎勵及新春福利，還將有機會獲得一盞全年受到加持的實體光明燈或春節大抽獎機會，獎品包括iPhone、iPad、iPod。

此外，用戶還通過「捏臉換裝」功能，打造專屬虛擬人物，即時觀看佛光山展覽，隨時欣賞佛光山3D絕佳景色，不僅能參加靜坐、祈福、禮佛等佛教儀式，還能加入虛擬會議室和暢聊空間，無障礙溝通佛法，談經論道，暢所欲言。

宓雄強調，接下來佛光雲宇宙在新的一年將繼續不斷完善，開設雲學習、雲旅遊、個人修行空間、結合線下沉浸式AR眼鏡設備等更創新、更具體驗感的功能，關於數字佛教的探索體驗，未來都將在佛光雲宇宙中一一呈現。

宓雄還提及，除在佛教界，目前公司研發的雲端寺院系列平台已開始為道教宮觀、基督教教堂等提供服務，信眾們隨時可以通過手機端平台瞭解宗教場所相關資訊、預約活動、線上禮拜祈福等內容，致力於讓資訊技術驅動弘法利生事業。