拜登政府從去年10月開始禁止高階晶片跟相關製造設備流入中國，同時要求盟友荷蘭、日本、韓國一起圍堵。不過據外媒報導指出，荷蘭半導體設備製造大廠艾斯摩爾（ASML）恐將因此每年損失20億歐元，前立委郭正亮20日也在節目《國民大會》中指出，美國手段越來越蠻橫，荷蘭這次也相當不高興。

美國去年拍板晶片法，不准出口14奈米以下製程設備給中企，近日美方跟荷蘭再啟會談，要求艾斯摩爾連上一代的成熟製程的DUV（深紫外光）也納入禁售範圍，不過荷蘭迄今未跟進美國對中國新禁令。

郭正亮指出，艾斯摩爾賣給中國大陸設備不是最高階的，難保中廠不會在三年多就做出來，該企業現在是能賣一年是一年。他提到，現在世界5大製程設備廠有3家在美國，第四家是日本的東京電子，圍堵中方半導體僅剩艾斯摩爾這個缺口，不過美國要其他人配合，卻都沒有給補貼。

對於美國的蠻橫行徑，郭正亮舉華為當例子，美國之前要求歐洲各國拆除華為的5G設備，英國花了幾億元做這件事，卻一點補貼都沒拿到，後來德國、法國也被要求，它們就不願意拆了。郭正亮怒批，「美國不讓人家做生意，也不給錢，哪有這種事情？」荷蘭就是一個典型的例子，美國現在威脅艾斯摩爾的方法，就是稱EUV設備零組件好幾千個，美國可是掌握很多在手裡。

郭正亮還提到，艾斯摩爾這次還有一個生氣的點，就是美國原本沒有將成熟製程列入抵制，「而艾斯摩爾賣給中芯國際的設備，中方是要做28奈米以上的，荷蘭也覺得沒有違規」。他稱，拜登政府這樣搞下去，未來韓國的三星跟海力士也會開始玩躲貓貓，只有台積電有可能會乖乖聽話。