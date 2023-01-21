民進黨新任黨主席賴清德，上任後明確表達要處理黑金及學倫問題，不過國民黨立委賴士葆認為，賴清德想建立的新制度是否溯及既往是一大重點，並質疑「賴清德是否認同蔡英文將論文封存30年不公開的處理方式？因為這樣有違賴清德要同志誠實面對的原則！」

賴士葆日前在臉書表示，賴清德上任後謹慎讀稿，說出口的每句話都被各界詳細探究，而他明確表達要處理黑金與學倫問題，還提到要建立制度，但民進黨內其實不缺制度，少的是真正落實的方法，「當黑道多年對民進黨提供選票和財源，賣力輔選，功在黨國，黑道與民進黨盤根錯節的共生結構，賴清德要如何建立制度切割？或是不溯既往，只規範未來，令人好奇。」

「賴清德是否認同蔡英文將論文封存30年不公開的處理方式？」賴士葆指出，在學倫的問題上，賴清德期許要建立比法律更嚴格的標準，是否代表賴清德認同台大、中華大學等校對於抄襲的認定？且賴清德既然要求所有同志誠實面對，那他又是否認同總統蔡英文將論文封存30年不公開的處理方式？「因為這樣有違賴清德要同志誠實面對的原則。」

賴士葆強調，賴清德稱民進黨過去對抗專制獨裁國民黨，但遺憾的是他沒看出目前的民進黨，比過去的國民黨還要更獨裁，「顯然賴清德帶領的民進黨將延續蔡英文的路線，包括更為務實的台獨路線，兩岸關係將更緊繃，戰爭的威脅更大，這是最讓人憂心的！」