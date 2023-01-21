監察院社會福利與衛生環境委員會18日通過監委王幼玲、蘇麗瓊、葉大華、王美玉的調查報告，糾正衛福部，事由為衛福部未能掌握情緒行為問題障礙者需求，並配置足夠資源，使障礙者融入社區及自立生活困難重重，促請行政院督導所屬，且應針對情緒行為問題障礙者的人數及需求評估、專業人力培訓、資源布建及研究預防等議題進行檢討改進。

4名查案監委指出，近年來發展遲緩兒童通報人數成長66.5％，於就學階段的認知障礙及情緒行為困擾的障礙者，約佔身心障礙者比率為7％左右，均顯示有情緒行為問題的身障者人數眾多。但衛福部對於嚴重情緒行為問題的樣態及需求，迄今仍無相關統計數據，經監察院107年提案糾正後仍未改善。

此外，監委說，衛福部近年來推動身障者社區式服務，未能將具情緒行為問題障礙者需求納入考量，致這類具情緒行為問題障礙者面臨服務資源難以使用、遭服務單位拒絕，融入社區及自立生活困難重重。

監委調查報告指出，近年來衛福部推動嚴重情緒行為身心障礙者之「精神醫療就醫障礙改善計畫」、「正向支持整合模式試辦計畫」及「培力身障機構嚴重情緒行為正向支持服務模式計畫」等計畫，不但規模小、屬試辦性質，量能不足，缺乏整體規劃。

4位監委表示，衛福部於臺北市及高雄市設立2處嚴重情緒行為支持中心，做為身心障礙者中途之家，以利逐步協助回歸家庭和社區。工作人員執行有難度之情緒行為個案的照顧工作，其薪資、團隊協力支持及工作訓練，需特別關注才能長留久任。未掌握情緒障礙者需求並配置足夠資源 監院糾正衛福部衛福部應進行行動研究，建立評估標準及銜接機制，並保持收案及轉銜的彈性，滾動修正，成為可以複製運用於其他社區的服務模式。

監委並指明，衛福部自108年起透過調高對身心障礙福利機構的補助及協助機構調高工作人員薪資，但收容個案及人力成長有限，誘因明顯不足；教育部及勞動部亦應挹注專業人員培訓及人力，俾擴展至社區推動服務。

調查報告並就「缺乏自閉症等身心障礙者好發情緒行為問題盛行率之研究」、「發展本土化的情緒行為問題評估表單」、行政院允宜參考其他先進國家作法，盤點現有研究單位，評估整合跨部會研發作為」及「持續關注嚴重情緒行為問題身心障礙者老化照顧議題」等項，請行政院進行研議並規劃。

糾正內容中提到，衛福部針對情緒行為問題身心障礙者之相關計畫屬小規模試辦性質，量能不足、經費來源不穩定，影響有經驗的服務人力難以長留久任，以及身障者受照顧權益，行政院允應儘速進行效益評估列為長期編列預算的方案，督導衛福部積極檢討並研謀改善。

監委指出，台北市及高雄市2處嚴重情緒行為支持中心，招募新任工作人員卻執行有難度之情緒行為個案的照顧工作，應關注長留久任；且衛福部應進行行動研究，建立評估標準及銜接機制，並保持收案及轉銜的彈性，滾動修正，成為可以複製運用於其他社區的服務模式。

監委表示，衛福部自2019年起透過調高對身心障礙福利機構的補助及協助機構調高工作人員薪資，但收容個案及人力成長有限，誘因明顯不足；教育部及勞動部亦應挹注專業人員培訓及人力，才能擴展至社區推動服務。

最後，監委指出，行政院允宜參考其他先進國家作法，並盤點現有研究單位，評估整合研發作為，落實執行嚴重行為情緒問題之三級輔導機制；行政院與衛福部應持續關注嚴重情緒行為問題身心障礙者老化照顧議題，提早規劃(包含社會住宅政策、財務規劃等)，以為因應。